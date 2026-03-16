Жіноча школа ім.королеви Софії у Станиславові

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Початкова освіта у Галичині й Станиславові

Народна освіта – основний рушій людського прогресу у нових часах – на наших землях стала доступною широким верствам лише з приходом в Галичину монархії Габсбурґів. Запоруку процвітання держави прогресивні, як на ті часи, правителі – Марія Тереза та Йосиф І вбачали у розвитку капіталістичних відносин, підняття економічної ініціативи та залучення у демократичні суспільні стосунки якнайширших верств населення. Для цього їм передовсім необхідно було здобути освіту. Такий підхід радикально відрізнявся від традиційного у Речі Посполитій пошуку доходів у виснажуванні природних ресурсів та щоразу більшому гнобленні феодально залежних і темних народних мас, що й привело врешті до занепаду цієї держави.¹

1. Імператриця Марія Терезія – ініціяторка запровадження обов’язкової народної освіти у імперії Габсбургів.

Відбулося декілька шкільних реформ: 1774 р. – з наказу Марії-Терезії, а 1781 р. – Йосифа II. Відразу після встановлення нової австрійської влади шкільництво оголошено, як обов’язкове на початковому рівні для усього населення. Для обов’язкового мінімального рівня освіти передбачались «тривіальні» школи, що – на хлопський розум – означало три дисципліни: читати-писати-рахувати. Проте ініціативи прогресивних правителів забуто відразу по смерті імператора Йосифа (1890), а у 1812 р. обов’язкову початкову освіту скасовано законодавчо.² Тож благі наміри правителів, що їх імена з пошаною згадували в Галичині ще й у ХХ столітті, потонули у щоденній рутині «боротьби за виживання». В нижчих верствах суспільства ще й у 2-й половині ХІХ століття панувала тотальна неписьменність. Байдужості мешканців до освіти сприяло й те, що «тривіальні» школи мали бути німецькомовними, пізніше польськомовними, адже й підручників народною мовою не існувало.

Лише після драматичних подій в політичній історії імперії Габсбургів 1860-67 рр., коли вона фактично поділилась на дві держави й стала Австро-Угорщиною, шкільництво почали радикально реформувати. Внаслідок постанов 1867-73 рр. знову законодавчо впроваджено вимоги таки всенародної освіти й подолання неписемности. 24 січня 1868 р. у Львові задекларовано створення Краєвої шкільної ради, що її покликано дієво взятись за народну освіту. Головою Ради став найвищий посадовець Галичини – цісарсько-королівський намісник. Організаційно структура цієї ради остаточно сформувалась у 1874 р, разом зі створення мережі Шкільних рад місцевих рівнів та затвердженням штатної адміністративної посади постійного віце-президента Крайової шкільної ради³. Створення мережі народних шкіл початкового та середнього рівнів по всій території Галичини стало відтоді реальною державною політикою. У 1873 р. Галицьким Сеймом ухвалено новий шкільний статут для краю, прийнято постанови про утримання народних шкіл коштом місцевих органів влади та про побудову для шкіл власних приміщень.⁴ Зарплати вчителям і видатки на утримання приміщень мали бути передбачені у місцевих бюджетах. Де їх не вистачало – допомагала держава зі спеціально створеного фонду. Спершу школи розташовувались у орендованих приміщеннях, які поступово замінювались спеціально збудованими освітніми закладами, типологічні взірці та вимоги до яких опрацьовували видатні архітектори – професори Вищої технічної школи (Політехніки) у Львові.

У Станіславові Окружна шкільна рада була організована у 1874 р. й регулярно звітувала про свою роботу Краєвій раді у Львові. Про високий статус цієї інституції свідчить той факт, що її завжди очолював бурґомістр міста Станіславова. У Центральному державному історичному архів України у Львові (ЦДІАУЛ) міститься фонд 178 «Краєва шкільна рада», кілька справ якого стосується діяльности шкільної окружної ради у Станіславові.⁵ Залучення цього джерела дозволило розширити відомості про жіночу школу ім. королеви Софії, впорядковані місцевими краєзнавцями.⁶

2. Фірмовий бланк і штемпель Окружної шкільної ради у Станіславові для переписки з Краєвою шкільною радою.

У 1875 р. Окружна шкільна рада інформувала, що на 1875/6 навчальний рік до жіночої школи Станіславова вписалось: у 1-й клас – 254 учениці; 2-й – 229; 3-й – 120; 4-й – 89; 5-й – 37 (разом 729 учениць).⁷ Динамічне збільшення кількости учениць у молодших класах свідчить не лише про зріст населення в місті (аж такого швидкого бути не могло), а скоріше про активну діяльність шкільної ради по заохоченню (чи принуці) до шкільного навчання та й про бажання молоді здобувати освіту.

Школи поділялись на початкові: 4-класні, пізніше реформовані на 3-класні, та середні: 8 – класні, реформовані на 6-класні. Приблизно половина учнів вдовільнялась початковою освітою, зате середні класи в місті поповнювались учнями з тих навколишніх місцевостей, де існували лише початкові школи. Крім звичайних народних шкіл були школи т.зв. «видзялові» (приблизний переклад – факультативні), які давали якісніший рівень знань, що давав змогу поступити надалі до гімназії.

Особливо швидко почало зростати населення міста від початку 1890-х, після розташування в Станіславові Третьої Дирекції державних залізниць⁸ й швидким розвитком у місті залізничного господарства. Запровадження залізничної комунікації знаменувало остаточну перемогу капіталізму над залишками феодального минулого. Значне пожвавлення обміну сприяло динамічному розвитку економіки краю та його зв’язкам з усім світом. Станіславів у зв’язку з цим висувається на третю позицію у рейтингу міст Галичини⁹, посунувши з цього постаменту Броди. Відповідно й міське будівництво у 1890-х виходить на якісно вищий рівень. До міста приїхали високоосвічені фахівці, які – зрозуміло – й своїм дітям хотіли забезпечити повноцінну освіту. До того ж з прилеглих сіл Княгинина, Гірки й Колонії, які лише формально вважались селами, а насправді вже були повноцінно інтегровані у міське середовище, дівчата стали вписуватись у середні класи Станіславської жіночої школи.

Народна освіта, а з нею й новозасновані школи розвивались дуже динамічно, що було характерною й показовою ознакою епохи кінця ХІХ – початку ХХ.

Першу жіночу школу у Станіславові збудували в 1877 р, у 1890-х її назвали іменем королеви Ядвіги¹⁰. Однак до 1890 кількість учениць досягла 1,5 тисяч і перевищила допустиму вмістимість школи.

3. Жіноча школа ім. королеви Ядвіги 1877р.

Тому міська управа вирішила за конечне організувати в місті другу жіночу школу імені королеви Софії, що розпочала роботу 1 вересня 1891 р. у найманому приміщенні. Щойно за два роки – у 1893-му розпочато побудову спеціального будинку для школи на бічній вулиці Липової поряд із будівлею чоловічої школи ім. Чацького. Головою Окружної шкільної ради, що прийняла це рішення, був др. Валерій Шидловський – на той час бурґомістр Станіславова. На спорудження нової школи планувалось виділити 31 тисячу золотих ринських з міського бюджету. Автором проекту й будівничим школи був архітектор Ян Лемпіцький.¹¹

4. Бургомістр Станіславова Валерій Шидловський – очільник Окружної шкільної ради в часі побудови школи ім. королеви Софії.

5. Перелік шкіл у Станіславові з вказанням адрес та кількості учнів за станом на 1895 р.

З переходом школи ім. Королеви Софії 1 вересня 1895 р. у нове приміщення, будинок на вул. Задельмаєрівський рекомендовано передати наступній новоствореній школі жіночій школі зі штатом: керівничка, дві учительки старші й одна молодша. Згідно приписів школі належало збудувати нове приміщення, однак 10 липня 1901 р. Окружна рада інформує Крайову, що необхідних коштів (60 тис. корон) місту нізвідки узяти, то ж школа надалі функціонує у пристосованому приміщенні.¹²

У звіті окружної ради від 14.07.1897 р. довідуємось про існування на той час в Станіславові-місті таких народних шкіл:

Міська чоловіча школа ім. Міцкевича, реорганізована у 1893 р. з 4-класної на 6-класну;

ІІ-га міська чоловіча школа ім. Чацького – 4 класна;

І-ша жіноча школа, реорганізована 1893 р. на 6 класну;

ІІ-га жіноча школа ім. королеви Софії – 4 класна з тимчасовими 5 і 6 класами.

ІІІ-тя жіноча школа ім. Клементини Гофманової, організована 1 січня 1897 р.¹³

У звіті за 1898 р. з’являється наступна – вже четверта жіноча школа «провізоричного» (тимчасового) характеру з 228 ученицями.

Інформацію про загальну кількість й статус початкових і середніх шкіл у Станіславові й прилеглих селах наприкінці «матінки Австрії» знаходимо у звіті щодо стану шкільних приміщень після закінчення військових дій у 1918 р. В ньому перелічено такі школи:

1. 5-класна виділова жіноча ім королеви Ядвіги;

2. 3-класна виділова чоловіча чоловіча ім. А. Міцкевича;

3. 3-класна виділова жіноча ім. королеви Софії;

4. 4-класна народна чоловіча ім. Чацького;

5. 4-класна народна жіноча ім. Гофманової;

6. 4-класна народна жіноча ім. Красінського

7. 4-класна народна чоловіча ім. Казимира Влк.

8. 6-класна народна чоловіча ім. св. Алоїзія в Княгиничах-Гірці;

9. 6-класна народна жіноча ім. св. Алоїзія в Княгиничах-Гірці;

10. 6-класна народна мішана ім. св. Станіслава у Княгиничах-Колонії;

11. 4-класна народна мішана ім. св. Йосифа у Княгиничах-місті;

12. 4-класна народна мішана у Княгиничах-Бельведерці;

13. 4-класна народна мішана ім. Костюшка у Княгиничах-Колонії.¹⁴

Чого навчали у народних і виділових школах.

Шкільна програма 4-класної народної школи, згідно шкільного статуту 1873, тривала 6 років: а то через те, що 1 і 4 класи – за обсягом програми доводилось розтягувати на 2 роки.

1893 р. шкільний статут реформовано. Зокрема враховано освітні потреби різних соціальних станів: у селах і містечках вистачало «народних» 4-класних шкіл-шестирічок, де «тривіальну» програму: читати-писати-рахувати, доповненою релігією, мовами (краєвою, другою краєвою й німецькою), співами, рисунком, руханкою (гімнастикою – лише для хлопців), початковими відомостями з історії й природознавства, що відповідає ступеню теперішньої початкової освіти. Щоправда деякі тогочасні скептики твердили, що навіть отримавши «матуру» такої школи багато хто з випускників так і не навчився ні читати, ні писати. Однак вистачало й таких, що йшли вчитись далі – у міські середні школи «нижчого» – скажімо так – щабля.

У багатьох, особливо великих, містах організовано школи т.зв. «виділові»: 6–7 класні з поглибленим вивченням основних предметів та додатковими дисциплінами, як от: історія рідного краю, ботаніка, мінералогія, фізика, хімія, геометрія, рахунки й рахівництво. В старших класах чоловічих шкіл був додатковий предмет «Наука кмітливости», а в жіночих – рукоділля й домоводство під загальною рубрикою «жіночі роботи».¹⁵

6. Типовий навчальний план 6-класної виділової жіночої школи у 1900-х рр., що відповідає програмі школи ім. королеви Софії (за В. Стинською)¹⁶

У 8-класних виділових школах вивчали, зокрема, додатково: анатомію людини, й початкові відомості з медицини; бухгалтерію, часом спеціалізовані предмети з того чи іншого фаху.¹⁷

Опанування рівня знань виділової школи давало впевнений шанс поступити до гімназії – «вищого» щабля середньої освіти. Але навчання у гімназії вже було платним, а отже доступним не для усіх.

Жіноча виділова школа ім. королеви Софії у Станиславові.

Посвяту школи, що була організована у 1891 р. вибрано зовсім не випадково. Королева Софія (1405-1461) – четверта дружина короля Владислава Яґайла(1362-1434) народилась 1405 р. Батько – князь Андрій Гольшанський був у той час намісником Великого князя Литовського у Києві. Тож юна княжна здобула пристойну, як на той час, освіту у школі Києво-Печерської лаври.¹⁸ По смерті батька (1420) мешкала у свого вуйка – князя Семена Друцького. Обидві родини належали до православних, русько-литовських князівських еліт, зокрема послуговувались у побуті українською мовою. У 1420 р. втретє овдовілий король Яґайло, відвідавши Друцьк, познайомився з п’ятнадцятирічною Сонькою і невдовзі засватав її. У 1422 р відбувся шлюб, для чого княжна змушена була перехреститись у латинський обряд. Четверта дружина народила Яґайлу марно очікуваних від попередніх шлюбів спадкоємців чоловічої статі: ба більше! – двоє з трьох їхніх синів стали польськими королями: Владислав ІІІ «Варненьчик» (король у 1440-1447) та Казимир ІУ Ягеллончик (у 1447-1492). Королівська династія Ягелончиків правила Польщею ще до 1572 року.

Софія Гольшанська на уявних портретах: короля Владислава Ягайла і його чотирьох дружин (гравюра 16 ст.) та «персоніфікованому» 17 ст.

Королева заслужила повагу й добру пам’ять серед освіченої публіки тим, що опікувалась та постійно підтримувала Краківську Академію, а в 1453 фінансувала переклад на польську мову Біблії, що так і називається «Біблія королеви Софії». Поза тим завжди підкреслювала своє «руське» походження: так каплиця Св. Трійці на Вавелю прикрашена руськими фресками. Під враженням загибелі сина – короля Владислава – під Варною, написала поему українською мовою, що – на думку дослідників старовини – стала першою козацькою думою. Латиномовний посмертний панегірик в її честь названо «Sanguine clara Ducum Russiae, clarissima quondam» (Шляхетної крові руських князів, колись найславніших).

У Галичині на честь патронеси освіти й шкільництва названо не лише школу в Станиславові, а й гімназію в Сяноку, жіночу гімназію Софії Стршалковської у Львові. На фасаді гімназії Стршалковської недавно відкрито мозаїчне панно з дуже промовистою алюзією: не лише щодо королеви Софії, а й цілого краю, якому вже на той час намуляло шию ярмо імперії Габсбургів.

Мозаїка на фасаді гімназії Софії Стршалковської у Львові з зображенням гербів Литви, Польщі і Русі (1913 р.)

Жіноча школа королеви Софії спершу містилась у орендованому будинку, на вул. Задельмаєровській, 42 (нині Любомира Гузара, 30) та у власному будинку серед міського базару на вул. Коліньського (Фортечний провулок).

Будинок на вул. Л. Гузара, 30, в якому упродовж 1891-95 рр. містилась жіноча школа ім. королеви Софії.

Нові шкільні будівлі з використанням відкритої цегляної кладки та творчо трансформованих готичних форм німецької архітектури з’явились водночас і у інших великих містах Галичини: у Львові (школи св. Марії Магдалини – 1883 р., св. Анни – 1884 р.), Коломиї (гімназія сс. Уршулянок). Показово, що при застосування одного стилевого напрямку прямих повторів у архітектурі немає – всі вони є оригінальними авторськими роботами. Тут поряд з вигадливим застосуванням елементів цегляної готики великої уваги присвячено просторовому силуету, що його збагачували високі фронтони, шпилі, дахові люкарні і навіть оригінально обіграні комини.

Школи в стилі цегляної неоготики у Львові: св. Марії Магдалини (1883), св. Анни (1884). Архітектор Юліан Гохберґер.

У кошторис будівничий Лемпіцький не вклався: Окружна рада звітувала Краєвій раді, що будівництво обійшлось у 35 тисяч золотих ринських¹⁹. Зате зовні школа виглядала незрівнянно ефектніше, ніж та ж Перша жіноча школа ім. Королеви Ядвіги, зведена у 1877 р. за «економ-проектом» та «економ-кошторисом»²⁰

Жіноча школа ім королеви Софії на поштівці поч. ХХ ст. (зі збірки Володимира Шулепіна)

Про необхідний учительський штат школи ім. королеви Софії у зв’язку з її реорганізацією інформує інструкція Краєвої ради від 10.10.1901, надіслана до Станіславова. Передбачається посада директора (директорки), трьох учительок, екзаменованих на І, ІІ і ІІІ групу предметів, трьох старших учительок і однієї молодшої. Окрім того – трьох вчителів катехитів: обряду римо-католицького, греко-католицького і віри Мойсейової. Оплата праці вчителям цієї школи до кінця 1904 р. мала покриватись з краєвого шкільного фонду, оскільки видатки міста Станіславова на оплату вчителям у 1895 р. було визнано вищими, ніж може дозволити собі міський бюджет. З цього ж фонду будуть покриватись видатки на шкільне обладнання у розмірі 100 корон на рік.²¹

У переліку приміщень новозбудованої школи перелічено 8 класів наукових, канцелярію, кабінет і навіть помешкання директорки школи.²² Тим часом зі звіту за 1899 р. довідуємось, що школі необхідно мати не 8, а 10 учбових приміщень. На звернення про недостачу приміщень для проведення занять маґістрат запропонував директорці виселитись зі школи й уступити своє помешкання для навчальних кабінетів.²³ Напевне так директорка й зробила, адже надалі у звітах фігурують 10 класів.

На кінець 1894/5 навчального року у школі налічувалось 480 учениць. З наведеного звіту про кількість учениць за 1887-90 рр. можна бачити, що ця кількість невпинно зростала з року на рік: 1897/8 н.р. – 529; 1899/90 н.р. – 557. Наповненість класів за сучасними мірками була критичною – від 42 до 74 учениць в кожному. З посеред перелічених у наведеному звіті 11 класів перед деякими стоять прочерки, тобто у в означеному році двох класів цього щабля навчання – не було, а всіх учениць впихали в один. Це був найтісніший і найбільш душний клас: 74 учениці + вчителька. На такий захід очевидно штовхали як недостатня кількість класних кімнат, так і вчителів у штаті школи: 8 (разом з директоркою) + катехити (заняття епізодичні).

Звіт директорки Алоїзії Надаховської про кількість учениць у 1897 – 1900 роках.

Цікавим теж є звіт про конфесійну приналежність шкільних учениць: у 1896/7 н.р. з-посеред 511 дівчат 142 були римо-католичками, 61 – греко-католичками, 3 – євангельської віри, а 305 належало до «віри Мойсейової».²⁴ Таким чином – найбільш навантажений роботою був катехит «віри Мойсейової». Під усіма звітами про діяльність школи стоїть підпис директорки Алоїзії Надаховської.

У останній рік існування Австро-Угорської монархії, після завершення бойових дій в Галичині складено звіт про збитки завдані шкільним закладам війною. Звідси довідуємось, що школа королеви Софії не була зайнята для військових потреб і на зазнала руйнувань, але втратила усе шкільне обладнання на загальну суму 15 тисяч корон. Це був відносно кращий випадок. Адже з перелічених у Станиславові й «міських селах» 13 шкіл чотири були знищені повністю, чотири пошкоджені настільки, що не могли використовуватись, лише 5 надавались для подальшого функціонування. Однак у всіх школах знищено шкільне обладнання. ²⁵

У звичайному режимі функціонувала школа ім. королеви Софії й за ІІ Речі Посполитої та під час німецької окупації.

Однак з приходом «других совітів» – у 1944 р. загальні школи стали організовуватись за радянським принципом, тобто перестали ділитись на жіночі й чоловічі. Напевне учениць переведено до якоїсь іншої школи, а у звільненому приміщенні розміщено інститут підготовки вчителів, що надалі увійшов до новоутвореного Прикарпатського університету.

У 1948 – тут знову організовано загальноосвітню школу-восьмирічку № 8, що діяла до 1997 р.

Надалі будинок, що вже з якихось причин не відповідав вимогам до шкільного закладу, переданий для інституту післядипломної педагогічної освіти та розташування громадських організацій і соціальних служб, що перебували в ньому до 2011 р.

На той час технічний стан будинку, яким напевне вже давно ніхто не опікувався, дійшов до критичного стану – і його лишили напризволяще.

У 2015 р. керівники міста вирішили «подарувати» (віддати у безоплатне користування) будівлю міжнародному фонду «Seed Forum» для розміщення в ній офісу міжнародної організації IHub – першої та єдиної некомерційної мережі центрів підтримки інновацій та підприємництва у Східній Європі. Оглянувши будівлю, представники фонду зажадали, аби їй принаймні відремонтували дах, бо через його несправність місцями вже завалилось перекриття. Ці роботи місто провело власним коштом у 2016 р. При цьому на вимогу відповідального за проект Дениса Квасова максимально збережено автентичну дахівку. Однак потенційний користувач все одно відмовився від «дармівщини»…²⁶

Ремонт даху на будівлі школи. (Фото: report.if.ua. 2016 р).

У 2020 р. споруду продали з аукціону, що його виграло ТОВ «Благо Інвест Сервіс», запропонувавши 11 мільйонів гривень проти стартової ціни 6,5 млн. В умовах аукціону обумовлено дотримати вимог щодо статусу пам’ятки архітектури та реставрувати її.²⁷

СТИСЛИЙ ОПИС ПАМ’ЯТКИ.

Будинок триповерховий, на вісім віконних осей. Центральний двовіконний ризаліт завершується високим фронтоном, колись увінчаним металевим кованим шпилем.

Головний фасад, центральна частина.

Фасад має архітектурне оформлення лише з боку вулиці. Для його облицювання використано відкриту цегляну кладку з червоної цегли, збагачену декоративними деталями та кольоровою цеглою, вкритими глазурованою поливою.

У рівні першого поверху влаштовано широкий арковий проріз, в якому вписано тристулкові високомистецької роботи вхідні двері.

Головний вхід

Відкоси вікон облямовані профільованою цеглою з валиком в наріжнику та завершені арками – лучковими у першому та третьому поверсі та циркульними на другому поверсі. Арки додатково обличковані архівольтами у яких ужито темної глазурованої цегли. В тимпанах арок третього поверху вміщені декоративні рельєфи.

Оформлення вікон 3-го поверху.

Цоколь будинку та поверхи розділяють горизонтальні смуги, виділені тягами з профільованої цегли. У фризах третього поверху та підкарнизному викладки з зеленої та темної цегли, що нагадують вишиванку з геометричним орнаментом.

Тимпан дахового фронтону має два вужчі аркові вікна, над якими горизонтальну нішу з датою закінчення будівництва «1895».

Своїми формами фасад наслідує й творчо трансформує історичний стиль німецької готики та належить до неоготичної течії стилю історизму.

Розпланування складається з просторого вестибулю, в глибині якого розташована сходова клітка та сантехнічний блок. Бічні крила розділені поздовжньою несучою стіною на два прольоти, в яких розташовані обабіч навчальні класи по три вікна в кожному. Внутрішнє архітектурне опорядження: відносно скромне, але елегантне, збереглось лише у входовій групі та на сходовій клітці.

Вестибуль школи (фото 2023)

Довідку склав

кандидат архітектури Роман Могитич



P.S. Нещодавно (12 березня 2026 р.) бувши коротко в Івано-Франківську спостеріг, що дахи школи вже накриті дахівкою, цоколь оточений будівельним парканом. Мабуть реставрують!?

¹ Варто додати, що в той сам час в Наддніпрянській Україні запроваджено кріпацтво.

⁶ Боднарев І., Головатий М.

⁸ Про це наголошується й у звіті Окружної шкільної ради за 1894 р.

⁹ Після Львова й Кракова.

²⁴ Спр. 3393, арк. 25. Напевне це не відображає співвідношення віросповідання усього міського населення, оскільки в І жіночій школі статистика виглядала таким чином: усіх учениць 925, з них 448 – р.к.; 109 г.к.; 7 єванг.; 361 мойс.(там же арк. 31).

