Винесено вирок австрійському експолковнику за шпигунство на користь Росії.

Покарання для зрадника виявилося напрочуд м’яким, він вийшов на свободу прямо в залі суду.

 

 

У вівторок, 9 червня, Земельний суд австрійського Зальцбурга завершив процес у справі полковника австрійської армії у відставці 71-річного Мартіна М., котрий шпигував на користь Росії. Процес стартував на початку березня. Підсудного визнали винним за трьома статтями: «зрада державної таємниці» (Verrats von Staatsgeheimnissen), «шпигунська діяльність на шкоду Австрії» (Geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs) і «навмисне розголошення військової таємниці» (Vorsätzlichen Preisgabe eines militärischen Geheimnisses). З метою захисту національної безпеки судовий процес проходив у закритому режимі.

 

За даними слідства, колишній полковник щонайменше з 1992-го до 2018 року передавав російському Головному управлінню Генштабу збройних сил РФ секретні матеріали й отримав за це 280 тисяч євро. Він що два тижні спілкувався зі своїм російським куратором на псевдо «Юрій», передавав інформацію про австрійські військово-повітряні сили, артилерійські системи, про зміст службових нарад, а незадовго до свого викриття – і про стан справ із міґрантами в Австрії. Максимальне покарання за такі дії в Австрії становить 10 років.

 

За словами адвоката підсудного Міхаеля Гофера (Michael Hofer), обвинувачений, котрий вважає себе патріотом Австрії, визнав, що передавав Росії певні відомості, але стверджує, що вони не порушували державну таємницю, оскільки він отримував їх винятково з відкритих джерел. Мартін М. порівнював свою роботу з працею кореспондента за кордоном.

 

Згідно з вироком, зрадника було засуджено лише до трьох років ув'язнення. Утім, оскільки колишній полковник перебував в ув'язненні з 30 листопада 2018 року і таким чином відсидів більше половини терміну, він був звільнений прямо в залі суду.

 

«Наші відносини з Росією цей випадок не поліпшить. Шпигунство неприйнятне», – так прокоментував інцидент федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц. Нагадаємо, що в листопаді 2019 року тодішня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) скасувала через цей скандал свій візит до Росії.

10.06.2020

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