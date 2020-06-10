Слідство у справі MH17 відкинуло всі кремлівські версії.

Зокрема Москва наполягала, що Boeing-777 був збитий або українським винищувачем, або ракетою з українського «Бука».

виступає Тейс Берґер

Об'єднана слідча група (JIT), в яку входять представники Нідерландів, Бельгії, Малайзії, Австралії і України, яка розслідувала обставини катастрофи над Донбасом малайзійського Boeing-777, не знайшла підтверджень жодної з версій, висунутих Кремлем. Зокрема, російські представники наполягали на тому, що літак був збитий ракетно-зенітних комплексом «Бук» української стороною чи що авіалайнера збив український винищувач. Про це у вівторок, дев’ятого червня, під час відновленого процесу в залі судового комплексу амстердамського аеропорту Схіпхол повідомив нідерландський прокурор Тейс Берґер (Thijs Berger).

За словами Берґера, які цитує нідерландський інформаційний портал NOS, слідча група уважно вивчила версію про можливу присутність у районі запуску ракети українського «Бука», проаналізувавши понад 2400 фотографій як українських, так і російських систем. Крім того, були вивчені «місця, з яких міг вестися обстріл», і проаналізовані системи «Бук» українських збройних сил. Також були вивчені надані українськими військовиками дані про місцезнаходження українських «Буків». «Все це однозначно спростувало інформацію про ймовірність перебування української системи "Бук" в цьому районі 17 липня 2014 року», – заявив прокурор.

Також була відкинута версія про український винищувач. Берґер стверджує, що на момент збиття радіолокаційні системи не зафіксували в цьому районі жодного бойового літака. А знимки, надані російською стороною з нібито українським літаком, експерти після ретельного дослідження визнали сфальшованими.

Процес в Нідерландах у справі про збитий Boeing-777 відновився в понеділок, восьмого червня, другим блоком слухань. Від другого блоку, який почався за графіком і повинен тривати до третього липня, багато в чому залежить майбутній хід процесу, зокрема чи дійде справа до розгляду по суті. Це пов'язано з позицією громадянина Росії Олега Пулатова – єдиного з чотирьох підсудних, хто активно відреагував на звинувачення і чиї інтереси представляють два нідерландські адвокати. Підполковник запасу російських повітряно-десантних військ Пулатов – один із чотирьох офіційно обвинувачених у цій справі. Під час збиття MH17 він був заступником голови розвідувальної служби бойовиків «ДНР».