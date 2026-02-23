У Нідерландах новий прем’єр – Роб Єттен.

Лідер партії D66 очолив перший в історії країни реальний уряд меншості.

У Нідерландах – новий уряд, при цьому вперше після Другої світової війни це справжній уряд меншості, коли правляча коаліція не має більшості голосів у парламенті. Очолив кабінет 38-річний Роб Єттен (Rob Jetten), наймолодший прем'єр-міністр в історії країни та перший відкритий гей на цій посаді. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Єттен заступив Діка Схофа (Dick Schoof) на посаді прем'єр-міністра, який керував одним із найкороткочасніших урядів в історії країни.

У понеділок, 23 лютого, новий уряд Нідерландів офіційно розпочав свою роботу. До нього увійшли представники трьох партій: ліберальної D66 («Демократи 66»), яка здобула більшість голосів на виборах у жовтні, правоцентристської Народної партії за свободу і демократію (VVD), яка була найпопулярнішою в країні з 2010 до 2023 року, та центристський Християнсько-демократичний альянс (CDA).

При цьому коаліція з трьох партій не має більшості в парламенті. У нижній палаті вони мають 66 мандатів зі 150, а у верхній – ще менше, лише 22 з 75. Це означає, що їм потрібно буде шукати підтримку в опозиційних партій для кожної ініціативи.

Єссе Клавер (Jesse Klaver), лідер GL/PvdA (союз Зелених лівих та Партії праці) – найбільшої опозиційної фракції в нижній палаті, розкритикував плани податкової реформи нового уряду, заявивши, що «прості люди платитимуть на сотні євро більше, тоді як з найбагатших нічого додаткового не стягуватимуть».

Ґерт Вілдерс (Geert Wilders), лідер ультраправої Партії свободи (PVV), написав у соцмережі X лише три слова: «Не мій уряд». PVV за підсумками виборів у жовтні отримала стільки ж мандатів, скільки і D66, але відтоді семеро депутатів полишили фракцію Вілдерса.

GL/PvdA могли б стати коаліційним партнером, і тоді вдалося б сформувати уряд більшості, але VVD від початку відмовилися співпрацювати з GL/PvdA. А з партією Вілдерса не готова була працювати жодна інша велика політична сила.