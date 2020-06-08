У Нідерландах розпочався другий етап судового процесу щодо МН17.

У зв'язку з пандемією в залу засідань допустили обмежену кількість причетних до процесу і журналістів.

 

 

Після кількамісячної перерви окружний суд Гааги в понеділок, 8 червня, відновив слухання у справі про катастрофу пасажирського авіалайнера Boeing-777 Малайзійських авіаліній, який влітку 2014 року виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур і був збитий в небі над Донбасом російським ЗРК «Бук». Засідання проходить в конференцзалі летовища Схіпхол під Амстердамом. Про це повідомив нідерландський інформаційний портал NOS. Як очікується, другий блок слухань триватиме до третього липня.

 

У зв'язку з пандемією коронавірусу було вжито низку обмежувальних заходів. Так, п'ять суддів, які ведуть процес, розділені скляними перегородками, адвокати й родичі загиблих розмістилися в залі з дотриманням норм соціального дистанціювання. У приміщення, де проходять слухання, допустили лише обмежене число людей.

 

Присутні перебувають на відстані 1,5 метра один від одного. Ті, у кого виявлено легкі симптоми застуди або високу температуру, до зали не потрапили. Для слухань відкрили тільки зал D, в якому безпосередньо йде процес, а зали A, B і C вирішили залишити зачиненими.

 

Крім суддів, секретарів і прокурорів на засіданні дозволили бути присутнім максимум двом адвокатам родичів загиблих. У пресцентрі, розрахованому на 500 осіб, дозволили працювати лише трьом десяткам журналістів.

 

Засідання 8 червня має переважно процедурний характер. Під час нього будуть визначені додаткові слідчі заходи, які ще необхідно провести, перш ніж судді перейдуть до розгляду по суті.

 

В рамках другого блоку засідань суд, зокрема, підсумує те, що обговорювали на попередніх слуханнях, а також зверне увагу на нові факти, виявлені слідством. Наступний блок слухань розпочнеться 31 серпня.

 

Нагадаємо, що обвинуваченими у справі проходять троє росіян – колишній «міністр оборони» так званої «ДНР» Ігор Гіркін, генерал-майор Сергій Дубінський, полковник Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко. Жоден із чотирьох обвинувачених на процесі не присутній.

08.06.2020

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