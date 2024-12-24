Нападників на ізраїльтян в Амстердамі засуджено до в'язниці.

П'ятеро чоловіків визнані винними в участі в атаці на ізраїльських уболівальників.

 

 

Суд в Амстердамі у вівторок, 24 грудня, визнав винними п'ятьох чоловіків за участь у масових побиттях уболівальників ізраїльського футбольного клубу «Маккабі» та підбурювання до насильства в онлайн-чатах. Найсуворішим покаранням стало ув'язнення на 6 місяців, призначене чоловікові на ім'я Сефа О., звинуваченому в публічному насильстві проти кількох людей. За словами прокурорів, цей підсудний зіграв «ключову роль» у побитті. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

На суді був представлений відеозапис, на якому обвинувачений копав лежачу на землі людини, гнався за іншими вболівальниками і завдавав їм ударів по тілу та голові. Водночас прокурор наголосив, що в діях Сефа О. не виявлено жодних ознак «терористичних намірів». «Насильство не було мотивоване антисемітськими настроями. На насильство вплинула ситуація в Ґазі, а не антисемітизм», – сказав він. .

 

24-річного фігуранта Умуткана А. засуджено до одного місяця в'язниці за напад на фанатів ізраїльського клубу «Маккабі».

 

22-річному підсудному Абушабабу М. висунуто звинувачення у замаху на вбивство, але винесення вироку відкладено на час проходження психіатричної експертизи. За словами адвоката, обвинувачений народився у Секторі Ґаза та зростав у зоні бойових дій.

 

Поліція Амстердама заявила, що розслідування ведуться щодо щонайменше 45 осіб, включно з ізраїльськими футбольними фанатами.

 

Нагадаємо, що увечері сьомого листопада люди в масках напали на ізраїльських уболівальників після футбольного матчу між ізраїльським клубом «Маккабі» з Тель-Авіва та нідерландським «Аяксом». Деякі з нападників були з палестинськими прапорами та вигукували пропалестинські гасла. Нападники також намагалися увірватися до готелів, де зупинилися ізраїльтяни.

 

За різними даними, постраждали від десяти до тридцяти ізраїльських уболівальників у різних районах міста. Поліція заявила про шпиталізацію п'яти осіб. У постраждалих – травми від побоїв та ножові поранення. 62 особи було затримано за підозрою в нападах.

24.12.2024

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