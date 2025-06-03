У Нідерландах розпалася правляча коаліція.

Правопопулістська Партія свободи на чолі з Ґертом Вілдерсом влаштувала демарш через суперечку щодо міґраційної політики.

 

 

У вівторок, третього червня, лідер правопопулістської Партії свободи Ґерт Вілдерс (Geert Wilders) оголосив про вихід своєї партії з правлячої коаліції в Нідерландах. Приводом для демаршу стали розбіжності з партнерами з коаліції щодо питань міґраційної політики. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Вілдерс вимагає жорсткішого обмеження міґрації. Зокрема наполягає на закритті кордонів для прохачів притулку, тимчасовому припиненні возз'єднання родин міґрантів та поверненні на батьківщину сирійських біженців. «Жодних підписів під нашими планами надання притулку. Жодних коригувань основних умов. Партія свободи полишає коаліцію», – написав Вілдерс у соцмережі X.

 

Ґерт Вілдерс наголосив, що зі складу уряду Нідерландів виходять усі міністри із Партії свободи. Таким чином у країні неминуча урядова криза, причому лише за кілька тижнів до того, як Нідерланди мають прийняти у себе світових лідерів на саміті НАТО.

 

Вілдерс висловлював свої претензії до уряду прем'єр-міністра Діка Схофа (Dick Schoof) ще на прес-конференції у травні. Він заявляв, що його терпець урвався, і пригрозив розвалом коаліції, якщо протягом кількох тижнів не буде реалізовано його новий план із десяти пунктів щодо обмеження імміґрації.

 

Політичні та юридичні експерти розкритикували ці пропозиції Вілдерса, назвавши їх «нездійсненними та незаконними». Дехто вважає, що Вілдерс свідомо спровокував кризу, щоб розвалити уряд.

 

Дік Схоф ще не відреагував на заяву Вілдерса. Якщо прем’єрові не вдасться залагодити урядової кризи шляхом запрошення до коаліції іншої політичної сили чи формуванням уряду меншості, то в країні відкриється шлях до позачергових парламентських виборів.

 

03.06.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Роман Романишин в галереї "Зелена Канапа"
3-29 червня львівська мистецька галерея "Зелена канапа" демонструватиме графічні (колоьоровий офорт) та скульптурні (бронза) твори відомого українського художника Романа Романишина.
01.06.25 | | Штука
Прощання з весною
Олег Яськів
У такі миті розумієш, чому закохуватись найкраще весною. Тому що земля без прикрас, немов біблійний початок, тому що перші квіти, тому що все тільки починається і весь світ для тебе
30.05.25 | | Дискурси
У карбах голосу й лиця
Андрій Содомора
Голоси тих стоїчних мужів, які хоч відійшли фізично, а таки присутні серед нас своїм словом і своїми ділами... Серед тих голосів – і дзвінкий, у карбах інтонацій, голос Романа Іваничука...
30.05.25 | | Минуле
In memoriam Мирослав Скорик
Свічка першого літнього дня вже пʼятий рік поспіль обпікає болем втрати — відходу у вічність маестро Мирослава Скорика, патрона Львівської національної філармонії, композитора, музиканта, наставника. Його спадок все ще лишається неосяжним...
30.05.25 | | Штука
Караванська: «Дюрер. Янголи. Спокусниці»
В експозиції «Рай/Пекло» Оксана Караванська творитиме мистецький фешн-перформанс на межі жанрів і сенсів. Містика, інтрига, провокація, - усе в стилі дизайнерки, яка любить дивувати й шокувати.
30.05.25 | | Штука
«Золотий обруч». Опера-реквієм
30 та 31 травня Львівська національна опера представить одну з ключових прем’єр до 125-річчя театру — оперу «Золотий обруч» Бориса Лятошинського. Постановку приурочено до 130-річчя від дня народження композитора.
29.05.25 | | Штука
Танцювальний перформанс “В полі зору” 
П'ять акторок через танець та гру випробовують властивості колективного тіла, яким стає суспільство в турбулентні часи. Перформерки досліджують, як погляд формує образ того, на кого дивляться, робить його реальним.
29.05.25 | | Штука
Концерт Оксани Басси
Однією з важливих рис її творчого портрета є легкість та неупередженість у професійному контактуванні. Вона інтуїтивно відчуває партнера, намагаючись не лише залучити його до краси твору, а й створити простір свободи, натхнення у процесі виконання.
28.05.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.