У Нідерландах розпалася правляча коаліція.

Правопопулістська Партія свободи на чолі з Ґертом Вілдерсом влаштувала демарш через суперечку щодо міґраційної політики.

У вівторок, третього червня, лідер правопопулістської Партії свободи Ґерт Вілдерс (Geert Wilders) оголосив про вихід своєї партії з правлячої коаліції в Нідерландах. Приводом для демаршу стали розбіжності з партнерами з коаліції щодо питань міґраційної політики. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Вілдерс вимагає жорсткішого обмеження міґрації. Зокрема наполягає на закритті кордонів для прохачів притулку, тимчасовому припиненні возз'єднання родин міґрантів та поверненні на батьківщину сирійських біженців. «Жодних підписів під нашими планами надання притулку. Жодних коригувань основних умов. Партія свободи полишає коаліцію», – написав Вілдерс у соцмережі X.

Ґерт Вілдерс наголосив, що зі складу уряду Нідерландів виходять усі міністри із Партії свободи. Таким чином у країні неминуча урядова криза, причому лише за кілька тижнів до того, як Нідерланди мають прийняти у себе світових лідерів на саміті НАТО.

Вілдерс висловлював свої претензії до уряду прем'єр-міністра Діка Схофа (Dick Schoof) ще на прес-конференції у травні. Він заявляв, що його терпець урвався, і пригрозив розвалом коаліції, якщо протягом кількох тижнів не буде реалізовано його новий план із десяти пунктів щодо обмеження імміґрації.

Політичні та юридичні експерти розкритикували ці пропозиції Вілдерса, назвавши їх «нездійсненними та незаконними». Дехто вважає, що Вілдерс свідомо спровокував кризу, щоб розвалити уряд.

Дік Схоф ще не відреагував на заяву Вілдерса. Якщо прем’єрові не вдасться залагодити урядової кризи шляхом запрошення до коаліції іншої політичної сили чи формуванням уряду меншості, то в країні відкриється шлях до позачергових парламентських виборів.