Трамп виступив проти урізання прав поліціянтів.

На зустрічі з правоохоронцями він пообіцяв, що не розпускатиме поліційних підрозділів і не скорочуватиме їхнього фінансування.

Під час зустрічі в Білому домі з представниками правоохоронних структур у вівторок, дев’ятого червня, президент США Дональд Трамп запевнив, що американська влада не має наміру ні розпускати поліційні підрозділи, ні урізати бюджети правоохоронних органів на тлі протестів проти свавілля поліції, спричинених смертю Джорджа Флойда. Про це повідомив телеканал CNA.

«У нас чудові правоохоронці, я ними дуже пишаюся. Не буде позбавлення поліції фінансування, не буде скасування нашої поліції. Не буде жодного розпуску нашої поліції. Наша поліція дозволяє нам жити в світі, ми хочемо бути впевнені, що в її лавах немає поганих людей, іноді ви спостерігаєте жахливі речі, як ми бачили зовсім недавно, але 99% з них — чудові люди», — заявив глава Білого дому.

Генеральний прокурор США Вільям Барр (William Barr), виступаючи на тому ж заході, заявив, своєю чергою, про готовність влади США працювати з правоохоронцями над питанням стандартів застосування сили поліціянтами. «Мені відомо, що керівники поліції виявляють велике зацікавлення до ясності і рекомендацій щодо застосування сили в деяких питаннях, щоб забезпечити наявність стандартів, забезпечити те, чого їх навчають. Ми з вами з нетерпінням чекаємо спільної роботи над тим, щоб втілити це», — сказав Барр.

Нагадаємо, що представники Демократичної партії в Конґресі США напередодні подали на розгляд депутатів законопроєкт, спрямований на проведення масштабної поліційної реформи у відповідь на масові протести в країні. Законопроєкт відчутно урізає права поліціянтів, їхню свободу дій і правову захищеність.