На розгляд Конґресу подано законопроект про реформу поліції.

Він передбачає посилення відповідальності поліціянтів за перевищення службових повноважень і обмежує використання зброї павоохоронцями.

 

 

Представники фракції Демократичної партії в Палаті представників Конґресу США винесли на розгляд депутатів  законопроект, мета якого, як наголосили автор, «залагодити питання расової несправедливості у сфері поліційного контролю» в США. Про це повідомив телеканал CBS News. Назва документа на 136 сторінках – «Закон про поліційне правосуддя» (Justice in Policing Act).

 

Законопроект, зокрема, передбачає позбавлення співробітників поліції і виправних установ так званого «кваліфікованого імунітету», який захищає посадових осіб, дії котрих були визнані незаконними, в тому числі у випадках застосування надмірної сили. Він зробить поліцію відповідальною за порушення Конституції, вчинені «свідомо або з бездумною зневагою». Документ вимагає від офіцерів федеральних правоохоронних органів носити натільні камери.

 

Законопроект також обмежить застосування вогнепальної на враження в ситуаціях, в яких це вважається необхідним і коли інші варіанти були вичерпані. Поліціянтам не буде дозволено самим визначати, що вогонь на враження є єдиним варіантом, якщо навіть вони переконані, що зіткнулися із загрозою.

 

Законопроект обмежує передачу військової зброї і обладнання місцевим відділенням поліції. Виняток становлять контртерористичні операції.

 

У законопроекті міститься заборона перевірок за расовою ознакою на рівні федеральних правоохоронних органів. Документ запроваджує заборону на федеральному рівні на використання удушення й тиск на сонну артерію, наприклад, коліном на шию, що призвело до смерті Джорджа Флойда.

 

Про свою підтримку законопроекту вже заявили дві сотні конґресменів, зокрема й спікерка палати представників Ненсі Пелосі.

09.06.2020

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