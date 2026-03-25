Іран висуває низку вимог перед початком перемовин зі США.

Одна з них – закрити американські військові бази у країнах Перської затоки.

 

 

Тегеран спростував повідомлення про евентуальні перемовини з Вашінґтоном, спрямовані на закінчення війни. Водночас іранське керівництво висунуло низку умов перед початком переговорів. Зокрема Іран вимагає закриття всіх американських баз у країнах Перської затоки. Про це пише газета The Wall Street Journal з покликом на джерела.

 

Серед інших вимог Ірану газета перелічує такі:

- виплата компенсацій за удари;

- новий порядок в Ормузькій протоці, який дозволив би Ірану стягувати плату з суден, які проходять (за аналогією з Єгиптом і Суецьким каналом);

- гарантії, що війна не відновиться, а Ізраїль припинить завдавати ударів по ліванському угрупованню «Хезбалла»;

- зняття всіх санкцій з Ірану;

- збереження іранської ракетної програми без будь-яких спроб її обмежити.

 

Такі жорсткі вимоги міжнародні експерти пояснюють тим, що Корпус вартових ісламської революції посилив свій вплив всередині Ірану. Один з американських чиновників назвав ці вимоги «безглуздими та нереалістичними». За словами арабських та американських джерел, така позиція лише ускладнить досягнення угоди з Тегераном порівняно зі ситуацією до початку війни.

 

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що американська адміністрація веде перемовини з «потрібними людьми» в Ірані для того, щоб досягти домовленості, яка дозволить припинити бойові дії. Він запевнив, що іранці дуже хочуть укласти угоду. «Ми ведемо переговори з тими, з ким потрібно, і вони дуже хочуть укласти угоду, ви навіть не уявляєте, наскільки вони цього хочуть», – сказав американський лідер.

.

25.03.2026

До теми

Поширити
© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.