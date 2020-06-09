Зеленський запропонував парламенту онлайн-референдуми і вседержавні консультації.

 

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№3612). Проєкт передбачає проведення в Україні плебісцитів з метою вирішення "питання загальнодержавного значення", а також закладає опцію електронного голосування.

 

Про це йдеться у законопроєкті, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

 

 

"Законопроєктом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями", – йдеться у пояснювальній записці.

 

На референдум не можуть виноситися питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

 

Проєкт закону розширює коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Суб'єктами можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, зареєстровані у Центральній виборчій комісії. Очікується, що це сприятиме посиленню леґітимації рішень, зміцненню зв’язків інститутів громадянського суспільства з органами державної влади тощо.

 

"Ключовою новацією законопроєкту, що вирізняє його серед інших законопроєктів, які реєструвалися у Верховній Раді України, є визначення можливості запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань", – хваляться автори проєкту.

 

"Зарубіжні країни демонструють як позитивний, так і негативний досвід застосування електронних голосувань на референдумах і виборах, – визнає авторський колектив. – Найскладніше тут технічно забезпечити захист персональних даних виборців й уберегти системи для електронних голосувань від несанкціонованих втручань".

 

Подробиці онлайн-голосування визначить окремий закон. А Центральна виборча комісія мусить створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему зі забезпечення електронного голосування.

 

Нагадаємо, ідея з регулярними плебісцитами та онлайн-референдумами була однією з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського та партії "Слуга народу". Над текстом проєкту №3612 працювала робоча група під керівництвом заступника Голови ВР Руслана Стефанчука.

 

Експертка Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко, коментуючи внесення законопроєкту, заявила, що проєкт є якісно пропрацьованим, він спирається на розробку самого центру. Водночас пані Кириченко додала, що вона є противником всенародних опитувань. "Особисто я підтримую усі положення проекту, окрім введення консультативних референдумів з питань загальнодержавного значення", – написала вона у Facebook.

 

"Ми вітаємо внесення законопроекту Президентом України до парламенту. Нехай законотворчий процес в парламенті лише спрацює на покращення тексту законопроекту і Україна нарешті отримає демократичну процедуру проведення національного референдуму", – оцінила Кириченко.

 

09.06.2020

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