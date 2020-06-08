У Львові висвятили в єпископи ієрм. Миколая Бичка.



У день Зіслання Святого Духа, 7 червня, у Львові висвятили єпископа для українців Австралії, Нової Зеландії та Океанії. Патріарша Божественна Літургія з Чином архиєрейської хіротонії ієрм. Миколая (Бичка) відбулася в Архикатедральному соборі святого Юра. Літургію звершив Блаженніший Святослав у співслужінні архиєреїв Священного синоду УГКЦ та духовенства, – повідомили в департаменті інформації УГКЦ.

Фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia

Перед початком Божественної Літургії ієрм. Миколай виголосив Ісповідь Віри з розширеним змістом і глибшими догматичними роз’ясненнями основних правд віри Христової Церкви. Відтак у часі Літургії його рукоположення в архиєрейський сан звершив Блаженніший Святослав, глава УГКЦ. Співсвятителями стали Високопреосвященний владика Ігор, архиєпископ і митрополит Львівський, та Преосвященний владика Петро, єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії.

Фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia

Глава Церкви подякував новому владиці за те, що він пішов на повний контакт із Богом, відкрив своє серце й дав себе повести Духові Святому. Він побажав новому єпископу мати здатність увійти в культуру Австралії, втілитися в неї, навчитися думати як люди, які там живуть, і водночас наповнити їхнє життя Божим Словом.

«Дивіться, владико, навіть день вашої хіротонії вказав вам Господь Бог. Ми шукали того дня. Через пандемію мусили його змінити. І кращого дня, ніж у свято П’ятдесятниці, важко собі обрати. Сьогодні вас Господь Бог зробив дароносним єпископом, якого посилає до Австралії, Нової Зеландії і країн Океанії, щоб обновити благодаттю там нашу Церкву, нашу громади, бути світлом надії на майбутнє для наших людей», – сказав архиєрей до владики Миколи Бичка.

Нововисвячений правлячий єпископ єпархії Святих апостолів Петра і Павла в Мельбурні (Австралія) Микола Бичок висловив слова вдячності всім, хто на його життєвому шляху долучився до єпископського свячення. Зокрема, владика подякував Святішому Отцеві Франциску за надану довіру, головному святителеві Блаженнішому Святославу. Також він висловив слова вдячності першому співсвятителю – владиці Ігорю Возьняку, митрополиту Львівському, з рук якого 3 травня 2005 року отримав священничі свячення; другому співсвятителю владиці Петрові Лозі, єпископу-помічнику Сокальсько-Жовківської єпархії, з яким вони разом розпочинали духовне життя 23 роки тому.

Фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia

Окрім того, єпископ Микола Бичок склав велику подяку довголітньому єпарху Мельбурнської єпархії святих Петра і Павла в Австралії владиці Петрові Стасюку, Синоду УГКЦ за надану довіру, а в особі протоігумена отця Андрія Рака – Згромадженню отців редемптористів і всім співбратам Львівської провінції, з якими прожив більшу частину свого чернечого життя.

«Навіть після обрання мене єпископом я залишатимуся редемптористом до кінця свого життя. Двадцять три роки, прожиті в чернечій спільноті, були найкращими в моєму житті, які я не проміняв би ні на що», – зазначив новий єпископ.

Фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia

Окремо владика Микола Бичок подякував своїм батькам Петрові й Анні за дар життя, за недоспані ночі, за виховання, за приклад, за батьківське благословення в його покликанні. Висловив вдячність за те, що ще в часи підпілля ходили на Службу Божу, брали його малого, який ще тоді нічого не розумів, але Господь уже все знав наперед. Подякував також усім парафіянам храму за те, що вони разом, як парафіяльна родина, йшли до Царства Небесного.

«Останні п'ять років свого життя я провів у парафії Івана Хрестителя в Нюарку у США. В особливий спосіб хочу подякувати моєму пароху отцю Тарасу Свірчуку, з яким ми разом будували редемптористську спільноту для служіння вірним у цій парафії», – додав він.

Фото: facebook.com/LvivskaArchyeparhia

Редемптористи завжди закінчували проповідь особою Пресвятої Богородиці. Владика теж завершив свої слова зверненням до Небесної Матері й попросив ласки бути добрим пастирем у Христовому винограднику. «В особливий спосіб поручаю Тобі повірену мені Мельбурнську єпархію Святих Петра і Павла в Австралії, Новій Зеландії та Океанії, щоб вона зростала у святості через втілення християнських чеснот віри, надії та любові. Так я надіюся, так нехай станеться», – сказав владика Микола Бичок.