Митрополичі сади у Львові остаточно передали УГКЦ.

У Львові адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації судилася із Львівською міськрадою за частину Митрополичих садів. Ця справа двічі перебувала на розгляді у Верховному суді. Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, у червні цього року в позові було відмовлено повністю.

 

 

Нижні Митрополичі сади біля головного собору УГКЦ, на які претендували військові, – це ділянка площею понад 2 га між вул. Листопадового чину і собором. Ця земля завжди була у власності Церкви, однак в радянські часи її передали концерну радіомовлення. Суди за Митрополичі сади тривали роками.

 

Міський голова розповідає, що ще у грудні 2020 року заступник військового прокурора Львівського гарнізону звернувся до Господарського суду Львівської області з позовом в інтересах Держспецзв’язку. Вони намагалися скасувати рішення міської ради про передачу земельної ділянки Українській греко-католицькій церкві.

 

"Територія біля головного собору Святого Юра завжди історично та законно належала Церкві. Це важливе рішення для громади міста. Але тут виникає кілька риторичних питань. Чим займається військова прокуратура у воєнний час? Спрямовує свої зусилля на відсудження земельної ділянки в УГКЦ? Невже вже вирішені всі питання, пов’язані з юридичною протидією російській агресії проти нашої держави?" – пише Андрій Садовий у fb.

 

 

Святоюрський парк розташований на схилі Святоюрської гори. У 1772 році був обведений кам'яною загорожею. На початку 19 століття це був мальовничий парк із трьома терасами довкола митрополичого палацу, приклад сакральних садів, якими оточувалися львівські монастирі та храми у минулому. 2015 року парк було відкрито для публічних відвідин.

 

Близько 1762–1771 років довкола митрополичого палацу було закладено декоративний сад на терасах, які утримували потужні підпірні стіни. Кожна з терас мала квіткове оздоблення. За аналогією з ватиканським Бельведером, зі східного боку було вісім квіткових партерів.

 

Сад собору Святого Юра 1837 року

 

В ансамблі "Святоюрської барокової скелі" ніби відбивається символіка двох світів – матеріального і духовного – згідно з філософією Сковороди, казав краєзнавець Тарас Максим'юк: "З духовного, Божого храму і починається ансамбль кафедрального собору, а завершується величавим дійством мистецтва садів при митрополичих палатах, візуальний простір яких замикає панорама міста".

 

З ініціативи митрополита Андрея Шептицького тут висадили фруктовий сад, щоб роздавати фрукти дітям із бідних сімей. Сад зберігся і до сьогодні.

 

25.06.2024

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