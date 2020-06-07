Сергій Скрипаль таємно переїхав до Нової Зеландії.

Проте він все ще підтримує контакти зі своїми солсберзькими сусідами.

 

 

Колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія, котрих аґенти російських спецслужб намагалися отруїти нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у Великій Британії, переїхали до Нової Зеландії. Про це повідомила газета Sunday Times, покликаючись на високопоставлені джерела в британському уряді.

 

За інформацією видання, перед відправленням до Нової Зеландії Скрипалі рік мешкали в безпечному місці в Об’єднаному Королівстві під охороною розвідувальної служби МІ-6.

 

Джерело в уряді повідомило Sunday Times, що колишньому подвійному аґентові Сергієві Скрипалю і його доньці Юлії змінили паспорти на інші імена й надали фінансову допомогу для початку життя в іншій країні.

 

Видання з'ясувало, що Скрипалі підтримують зв'язок зі своїми колишніми сусідами – Россом Кессіді (Ross Cassidy) його дружиною Мо. У грудні минулого року ті отримали вітальну різдвяну листівку без зворотної адреси.

 

Нагадаємо, що в березня 2018 року 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна донька Юлія були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новичок» в британському місті Солсбері. Слідство з’ясувало, що атентат вчинили два російські агенти ГРУ, котрі в'їхали до Великої Британії під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов.

 

Отруєння Скрипалів призвело до поважного загострення відносин між Лондоном і Москвою. Британська влада вислала 23-х російських дипломатів, Москва відповіла тим же. Незабаром десятки країн підтримали Велику Британію, оголосивши про вигнання російських дипломатів.

07.06.2020

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