Форум «Молодь онлайн» стартує в Тернополі завтра.

26 травня, у вівторок, у рамках реалізації статусу «Тернопіль – молодіжна столиця України» відбудеться всеукраїнський онлайн-форум «Молодь Online».

На відвідувачів форуму чекають дискусійна панель, цікаві спікери-промовці, гості з усього світу, можливість запитувати та чути відповіді від людей, які творять молодіжну політику в кабінетах, ноутбуках і «в полях» – зазначають організатори.

У панельній дискусії візьмуть участь міський голова Тернополя Сергій Надал, заступниця міністра молоді та спорту України Марина Попатенко, координатор ресурсного центру SALTO для країн Східної Європи і Кавказу, експерт програми EU4Youth Андрій Павлович; тренер освітніх програм молодіжної політики та роботи Захар Ткачук. Окрім того, у програмі форуму – запальна музична пауза від тренерів соціальних танців Констянтина та Діани Валігурів.

А ще буде нагода долучитися до лекцій-гутірок від:

Олександра Яреми – першого заступника державного секретаря Кабінету Міністрів України

Євгена Глібовицького – експерта зі стратегій, керівника компанії pro.mova

Уляни Супрун – виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я України (2016-2019), лікарки, громадської діячки, засновниці громадської організації «Захист Патріотів»

Романа Вінтоніва – українського телеведучого, актора, журналіста, сценариста, музиканта.

Щоби взяти участь у події, потрібно зареєструватися за цим посиланням: https://forms.gle/iDqpP62UqmkR6uwy8

Нагадаємо, цьогоріч Тернопіль переміг у конкурсі «Молодіжна столиця України» і 24 січня урочисто отримав цей статус від Камʼянця-Подільського, який був переможцем 2019 року.

Фото: facebook.com/youthcapitalofukraine

Презентуючи в березні програму заходів у рамках реалізації статусу молодіжної столиці України 2020 року, начальниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міськради Христина Білінська розповіла про заплановані понад 250 політичних, соціально-економічних та культурних заходів. Зокрема, в рамках політичного виміру – круглий стіл на тему найкращих політичних практик на регіональному рівні. У рамках соціально-економічного виміру – тренінг, який надасть необхідну інформацію молоді для успішної реалізації молодіжної політики. У рамках культурного виміру – різноманітні фестивалі, корисні лекції та змагання. Карантин вніс свої корективи у цю програму, зокрема певні заходи довелося перенести в онлайн.

Конкурс «Молодіжна столиця України» створено в контексті загальноєвропейського конкурсу «Європейська молодіжна столиця», його успішно реалізовують із 2008 року.

Мета конкурсу – активізувати співпрацю між молоддю та місцевим самоврядуванням, сприяти створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України, поширити найкращі практики такої співпраці й успішні кейси втілення молодіжної політики на місцевому рівні.

З 2017-го національний конкурс «Молодіжна столиця України» проводять в Україні щороку. 2018-го переможцем конкурсу був Львів.