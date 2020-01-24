Тернополю урочисто передали статус «Молодіжна столиця України 2020».

Сьогодні, 24 січня, в Українському домі «Перемога» Кам’янець-Подільський офіційно передав Тернополю статус «Молодіжна столиця України». Сталося це в рамках Всеукраїнського молодіжного форуму «Молодь Offline», який урочисто відкрили об 11:00 і котрий триватиме в місті до вечора, – повідомляють на fb-сторінці «Молодіжна столиця України».

Фото: facebook.com/youthcapitalofukraine

У форумі беруть участь представники Міністерства культури, молоді та спорту України, гості з міст-переможців попередніх років, активна молодь з різних міст України та місцевих громадських організацій. Спеціальний гість – фронтмен гурту «Антитіла», молодіжний посол ЮНІСЕФ в Україні Тарас Тополя, який прочитає лекцію.

Під час заходу проходять панельні дискусії з активістами у сфері молодіжної політики, а після закінчення формальної частини відбудуться інтелектуально-розважальні ігри та молодіжна вечірка.

Нагадаємо, нещодавно Тернопіль здобув перемогу в Національному конкурсі «Молодіжна столиця України 2020», а цей рік у Тернопільській громаді оголошено Роком молоді.