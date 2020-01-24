Тернополю урочисто передали статус «Молодіжна столиця України 2020».

Сьогодні, 24 січня, в Українському домі «Перемога» Кам’янець-Подільський офіційно передав Тернополю статус «Молодіжна столиця України». Сталося це в рамках Всеукраїнського молодіжного форуму «Молодь Offline», який урочисто відкрили об 11:00 і котрий триватиме в місті до вечора, – повідомляють на fb-сторінці «Молодіжна столиця України».
Фото: facebook.com/youthcapitalofukraine
У форумі беруть участь представники Міністерства культури, молоді та спорту України, гості з міст-переможців попередніх років, активна молодь з різних міст України та місцевих громадських організацій. Спеціальний гість – фронтмен гурту «Антитіла», молодіжний посол ЮНІСЕФ в Україні Тарас Тополя, який прочитає лекцію.
Під час заходу проходять панельні дискусії з активістами у сфері молодіжної політики, а після закінчення формальної частини відбудуться інтелектуально-розважальні ігри та молодіжна вечірка.
Нагадаємо, нещодавно Тернопіль здобув перемогу в Національному конкурсі «Молодіжна столиця України 2020», а цей рік у Тернопільській громаді оголошено Роком молоді.
24.01.2020
Для довідки:
Конкурс «Молодіжна столиця України» створено в контексті загальноєвропейського конкурсу «Європейська молодіжна столиця», який успішно реалізовують із 2008 року.
Мета конкурсу – активізувати співпрацю між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяти створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України та поширити найкращі практики такої співпраці й успішних кейсів втіленням молодіжної політики на місцевому рівні.
З 2017-го національний конкурс «Молодіжна столиця України» проводять в Україні щороку, відзначаючи найкраще місто країни для проживання та розвитку молоді. Ініціаторами конкурсу виступили Міністерство молоді та спорту України, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України за підтримки Асоціації міст та Асоціації ОТГ України.
2018 року переможцем конкурсу був Львів, 2019-го – Кам’янець-Подільський.