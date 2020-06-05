Авакова розізлостили питанням про вбиту дитину під час звіту у ВР.

Міністр внутрішніх справ Арсена Аваков роздратувався запитанням про вбивство 5-річного переяславчанина Кирила Тлявова, застреленого торік працівниками поліції під час розважальних стрільб, котре йому поставили під час своєї доповіді на засіданні Верховної Ради.

Про це повідомляє hromadske.

Так, народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун звернулась до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням вибачитись перед батьками загиблого Кирила, та жінкою, яку побили та зґвалтували у відділенні поліції в Кагарлику. Аваков відмовився це зробити.

"Ми почули відповіді, але ми не почули визнання вашої персональної відповідальності за те, що батьки Кирила Тлявова так і не отримали покарання тих людей, які вбили їхнього сина. Я хочу, щоб ви зараз вибачилися перед батьками Кирила Тлявова та перед дівчиною, яку ґвалтували в Кагарлику", – сказала Совсун.

"Я буду робити не те, що ви хочете, а те, що повинен робити. Те, що повинен зробити, я зроблю", – відрубав Аваков.

Міністр закликав депутатку не "підігравати політичними дивідендами на трагедії".

"Я вам це раджу. Не вам мене повчати, як «родіну любіть». Я патріот до мозку кісток і буде працювати на державу, а не на політичні інтереси деяких політичних партій", – обурився міністр.

Арсен Аваков також заперечив стосунок поліції до конфлікту, котрий вилився у стрілянину в Броварах нещодавно.

Зі слів Авакова, перестрілка – штучно створений конфлікт між перевізниками з Броварів та перевізниками з Вінниці та Києва. "Стрілянина стала наслідком непрозорості і корупції у сфері державного контролю щодо видачі дозволів на транспортні перевезення у Київській області", – виправдовується він.

Арсен Аваков сказав, що станом на ранок 5 червня правоохоронці встановили вже 67 причетних до стрілянини. Зокрема, 44 людям повідомили про підозру, а 39 обрали запобіжні заходи (29 – під арештом без права внесення застави).

"Я вважаю, що поліцейські адекватно та грамотно відреагували на ситуацію. Є питання про превенції такої ситуації", – сказав очільник МВС, додавши, що Нацполіція вжила дисциплінарні заходи стосовно керівників підрозділів та поліціянтів, які мали запобігти виникненню перестрілки.

"Якщо комусь здається, що він знову готовий повернути в наше життя традиційні бандитські договорняки, кримінальні розборки, атмосферу страху, ми будемо відповідати дуже жорстко, з усією силою закону", – сказав Аваков.