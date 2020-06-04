Студенти УКУ створили гру з фінансової грамотності.


Студенти УКУ створили гру “Ти і фінанси. Хто Кого?”. В основі сюжету – типові життєві ситуації, з якими може зіткнутися кожен. 23 питання допоможуть гравцям зрозуміти, як діють шахраї та як не потрапити у фінансову халепу.

 

 

Сценарій до гри написали студентки-консультантки Юридичної клініки Школи права УКУ Віола Мартинюк та Валерія Вацеба, створено її за підтримки проєкту USAID “Трансформація фінансового сектора”. Гра доступна за посиланням: https://fst-game.ucu.org.ua.

 

За словами студенток, ідея створити гру виникла ще у вересні 2019 року. Для розробки питань гри довелося згадати про власні фінансові пригоди, провести опитування серед друзів і придумати веселий і незвичний контекст для звичних ситуацій. Також для допомоги використали ідеї міжнародних аналогів та українського проєкту «Моя громада». Технічну частину виконала компанія Fivecube Studio.

 

“Ми обрали таку тему, адже, згідно з дослідженням USAID, найменш фінансово обізнаними в Україні є молоді люди віком 18-24 років, – розповіла Христина Ковцун, менеджерка Юридичної клініки Школи права УКУ. – Наразі дітей не навчають правильного поводження з фінансами, не розповідають про права й обов’язки як потенційних споживачів фінансових послуг. Тому доносити інформацію потрібно ще зі шкільної лави, щоб запобігти проблемам, а не вирішувати наслідки”.

 

 

Окрім гри, Юридична клініка Школи права УКУ проводить тренінги з фінансової грамотності для школярів. Також тут можна отримати безкоштовну юридичну допомогу з фінансових питань. Нині ж команда працює над створенням нових проєктів з цієї тематики. Зокрема, як розповіла заступниця менеджерки Юрклініки УКУ Ганна Карачевська, планують розробити фінансовий аналог відомої настільної гри Alias, після закінчення карантину мають намір проводити фінансові квести, а також організувати клуб настільних ігор, де школярі й молодь зможуть разом бавитися а Монополію, Сashflow та навчатися основ фінансової грамотності.

 

04.06.2020

До теми

Ген худизни
Поширена серед худих людей генетична мутація посилює процес спалення жиру.
04.06.20 | | Наука
Німеччина
Хосе Марія Карраскаль
Кажуть, що вони – “квадратні голови”, роботящі, агресивні, мають геніїв та справжніх монстрів, хоча Гітлер був австрійцем. Але їхні чесноти перевершують їхні вади.
02.06.20 | | Дискурси
Пам'яті проф. Олега Горникевича, світової слави науковця
Дарія Даревич
У Відні помер один із провідних неврологів, відомий у світі дослідник хвороби Паркінсона та винахідник її лікування, галичанин родом із Сихова
02.06.20 | | Минуле
У Всесвіті ми – виняток?
Дослідження визначило шанси на виникнення простих та розумних форм життя.
02.06.20 | | Наука
Повернення до хуторянства
Андрій ЛЮБКА
Цілком можливо, що хуторянство було дискредитоване навмисно. Адже саме воно стало рушієм ідей українського самостійництва
02.06.20 | | Дискурси
Помер Мирослав Скорик
Сьогодні на 82-му році життя відійшов у вічність композитор, музика якого стала близькою кільком поколінням українців, твори якого нині виконують на сценах усього світу.
01.06.20 | >>>> | Галичина
Деменція з елементом криміналу
Юрко ТИМЧУК
У ході еволюції і абсурд мав би якось прогресувати, ставати витонченішим і делікатнішим. Але такого не сталося і є всі шанси повернення вінців творіння на пальми.
01.06.20 | | Україна
Від коріння до пагонів
Богдан Пастух
Це голос коріння з-під землі, що причаїлося в бункері. Автор ― офіцер підпілля з псевдом «Хрін» пише ці тексти взимку 1947―1948 р.р., а згодом переписує та редагує у схроні взимку 1948― 1949 р.р. Цінність цих спогадів в тому, що написані вони по свіжих слідах.
01.06.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.