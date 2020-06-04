Студенти УКУ створили гру з фінансової грамотності.



Студенти УКУ створили гру “Ти і фінанси. Хто Кого?”. В основі сюжету – типові життєві ситуації, з якими може зіткнутися кожен. 23 питання допоможуть гравцям зрозуміти, як діють шахраї та як не потрапити у фінансову халепу.

Сценарій до гри написали студентки-консультантки Юридичної клініки Школи права УКУ Віола Мартинюк та Валерія Вацеба, створено її за підтримки проєкту USAID “Трансформація фінансового сектора”. Гра доступна за посиланням: https://fst-game.ucu.org.ua.

За словами студенток, ідея створити гру виникла ще у вересні 2019 року. Для розробки питань гри довелося згадати про власні фінансові пригоди, провести опитування серед друзів і придумати веселий і незвичний контекст для звичних ситуацій. Також для допомоги використали ідеї міжнародних аналогів та українського проєкту «Моя громада». Технічну частину виконала компанія Fivecube Studio.

“Ми обрали таку тему, адже, згідно з дослідженням USAID, найменш фінансово обізнаними в Україні є молоді люди віком 18-24 років, – розповіла Христина Ковцун, менеджерка Юридичної клініки Школи права УКУ. – Наразі дітей не навчають правильного поводження з фінансами, не розповідають про права й обов’язки як потенційних споживачів фінансових послуг. Тому доносити інформацію потрібно ще зі шкільної лави, щоб запобігти проблемам, а не вирішувати наслідки”.

Окрім гри, Юридична клініка Школи права УКУ проводить тренінги з фінансової грамотності для школярів. Також тут можна отримати безкоштовну юридичну допомогу з фінансових питань. Нині ж команда працює над створенням нових проєктів з цієї тематики. Зокрема, як розповіла заступниця менеджерки Юрклініки УКУ Ганна Карачевська, планують розробити фінансовий аналог відомої настільної гри Alias, після закінчення карантину мають намір проводити фінансові квести, а також організувати клуб настільних ігор, де школярі й молодь зможуть разом бавитися а Монополію, Сashflow та навчатися основ фінансової грамотності.