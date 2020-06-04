Парламент призначив нового євровіцепрем'єра; Пристайко вибуває в Британію.

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Призначення Стефанішиної підтримало 255 народних депутатів на засіданні ВР у четвер, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

Ольга Стефанішина – фахівець у сфері права ЄС та міжнародного торгового права. Має понад десятирічний досвід роботи у виконавчих органах державної влади: у 2010-2015 роках керувала процесом наближення національного законодавства до права ЄС у Міністерстві юстиції України; у 2016-2019 роках очолювала Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів. Наразі працює радником в юридичній фірмі "Ілляшев та Партнери".

Стефанішина має кілька вищих освіт: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет міжнародного права, магістр міжнародного права; Одеський національний економічний університет, спеціаліст з фінансів і кредиту; Дипломатичні академії у Відні (Австрія) і Таллінні (Естонія).

Перед цим Рада звільнила з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка – 296 голосів.

Раніше заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук поінформувала, що їхній політсилі стало відомо про плани відрядити Вадима Пристайка послом України у Велику Британію.

Вадим Пристайко став на роботу в уряді 29 серпня 2019 року, отримавши портфель міністра закордонних справ у Кабінеті Міністрів Олексія Гончарука.

4 березня 2020 року Пристайка призначили віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.