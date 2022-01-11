Переговори Україна-НАТО: українська делеґація озброїла Альянс аргументами проти Росії.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква обговорив із союзниками та керівництвом НАТО підготовку до майбутнього саміту Альянсу в Мадриді.

Про це Жовква написав на своїй сторінці у Facebook.

“Узяв участь у роботі Комісії Україна – НАТО, яка відбулася у Брюсселі напередодні засідання Ради Росія-НАТО, запланованого на 12 січня. Звірили годинники з державами-членами НАТО та озброїли їх аргументами напередодні запланованого діалогу з Росією. Наші аргументи були почуті та взяті в роботу”, – написав заступник керівника ОП.

Він зауважив, що не може розкривати ходу дискусії, оскільки засідання відбувалось у закритому форматі, але додав: "Висловили свою позицію усі 30 союзників. І в кожному виступі звучала підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також висока оцінка того, що Україна залишається стриманою під час напруженої ситуації на її кордонах та не піддається на різного роду провокації. Зі свого боку запевнив, що так триватиме і надалі”.

Жовква також поінформував, що із союзниками та керівництвом Альянсу обговорювали підготовку до майбутнього саміту НАТО у Мадриді. “Відзначив важливість того, щоб Україна не лише мала б бути запрошена на саміт як країна-партнер, а й мали б бути ухвалені чіткі рішення щодо її подальшого руху до членства в НАТО, бажано з конкретними часовими орієнтирами. Над цим і будемо працювати, починаючи від сьогодні, з усіма столицями держав-членів НАТО та зі штаб-квартирою в Брюсселі”, – зазначив заступник керівника ОП.

Зі слів Жовкви, у більшості виступів пролунала теза, що майбутнє України в НАТО – це справа винятково членів Альянсу та України як країни-аспіранта. “Це вселяє обережний оптимізм на успішний результат Мадрида та щодо подальшого руху до НАТО”, – підсумував Жовква.

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила на брифінґу в понеділок за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО: всі країни Альянсу підтримали українську позицію щодо того, що не можна дозволити Росії шляхом погроз – розв’язання нових збройних конфліктів – змістити акценти та відвернути увагу від процесів деескалації на сході України, мирного врегулювання та повного виведення російських військ з тимчасово окупованих територій.

"Це була ключова та принципова позиція України. Вона була оголошена та підтримана всіма країнами Альянсу, в тому числі Францією і Німеччиною, які буквально зараз працюють у нормандському форматі", – наголосила Стефанішина.

Віцепрем'єрка наголосила, що російські вимоги до союзників "не можуть бути враховані як переговорна позиція". "Агресор не в тому положенні, щоб висувати умови, поки російські танки стоять на кордоні з Україною", – зазначила Стефанішина.

Урядовиця зауважила, що Росія намагається змінити фокус розмови шляхом погроз, не здійснюючи жодних кроків до мирного врегулювання в рамках "мінського" та "нормандського" формату, а також просуває свій порядок денний замість того, щоб повернутися за стіл перемовин.

"Тому повторюю, дискусія щодо безпекових гарантій має починатися з виведення російських військ з території України. По суті, Росія сьогодні вимагає безумовної капітуляції, що підриває базові принципи функціонування демократичних країн та НАТО", – наголосила віцепремʼєр.

Вона відзначила, що Україна має невід’ємне суверенне право обирати власні безпекові заходи, і це положення є принциповим для нашої держави: євроінтеграційний курс закріплений у Конституції. "Це не предмет переговорів чи торгів", – підкреслила Стефанішина.