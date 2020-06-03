Коломиянка стала першою заступницею міністра охорони здоров’я.


Головну лікарку Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ "Охматдит" Ірину Дмитрівну Садов'як призначили першим заступником міністра охорони здоров'я України. Відповідне рішення ухвалив сьогодні на засіданні Кабмін. Про це на своїй fb-сторінці повідомив народний депутат Василь Мокан.

 

Фото: facebook.com/ulanasuprun

 

Як нагадує «Українська правда», пані Садовʼяк із 2017 року очолювала "Охматдит", а до того 14 років була головною лікаркою Коломийської районної центральної лікарні. 2013 року отримала дворічну державну стипендію як «видатний діяч охорони здоров’я».

 

Три роки тому, після перемоги у першому відкритому конкурсі на посаду головної лікарки «Охматдиту», Ірина Садовʼяк зізналася, що жодного дня не працювала лікарем, а займалася організаційною та управлінською роботою. Під час презентації заявила, що нетерпима до корупції та за 14 років головування в Коломийській лікарні звільнила 3 лікарів, які брали хабарі.

 

Фото: life.pravda.com.ua

 

Також тоді Ірина Садовʼяк зазначала, що є прихильницею реформи медицини Міністерства охорони здоров’я, зокрема щодо зміни управління та фінансування лікарень.

 

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський та нинішній міністр охорони здоровʼя Максим Степанов розкритикували другий етап медреформи, який стартував 1 квітня. А відтак голова парламентського комітету з питань здоровʼя Михайло Радуцький заявив, що медреформу змінюватимуть, аби зберегти фінансування лікарень і зарплати медпрацівникам.

 

 

03.06.2020

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