Прем'єр-міністр уніс подання про звільнення Максима Степанова.

 

До Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

 

 

Про це повідомила прес-секретар голови парламенту Ольга Туній у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

"Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова", – сказала Туній.

 

Сам Степанов наразі не коментував своєї відставки. Втім під час етеру на телеканалі "Україна 24" о 19:47, коментуючи відставку міністрів економіки й інфраструктури і відповідаючи на запитання ведучих про те, чи писав він заяву про відставку і сам, голова МОЗу заявив, що жодних заяв не писав.

 

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, що має статися для того, щоб така заява усе ж з'явилася, Максим Степанов сказав: треба, щоб "на табло у Верховній Раді з'явилося 226 голосів "за" постанову про його відставку".

 

У п'ятницю міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр транспорту Владислав Криклій подали заяви про відставку.

 

Як повідомили народні депутати від правлячої фракції "Слуга народу" Юлія Гришина та Олександр Качура на своїх Telegram-каналах, найімовірнішим кандидатом на посаду міністра економіки є голова Державної податкової служби Олексій Любченко, а на пост міністра інфраструктури – голова Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександр Кубраков.

 

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила в етері телеканалу "Україна 24", що в понеділок президентська фракція на своєму засіданні розгляне перспективу кадрових змін в уряді. 

 

Кравчук уточнила, що ці кандидати працюють у центральних органах влади, проте відмовилася назвати їхні імена. "В уряді з'явиться акцент на економіку, зростання ВВП, створення робочих місць", – сказала вона.

 

Що ж до відставки Максима Степанової (на момент етеру про подання від Шмигаля ще не було відомо), то Кравчук сказала: "Очевидно, якщо не буде його заяви за власним бажанням, то ми також розглянемо на фракції звіт про його роботу. Є постанова "Голосу", що має рекомендаційний характер, але це принаймні недовіра від Верховної Ради. Це не означатиме відставку, але у прем'єр-міністра буде підстава подавати... ", – прокоментувала вона.

 

14.05.2021

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