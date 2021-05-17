"Моя боротьба суперечить їхній ідеології": Степанов не хоче відставки.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він вважає себе жертвою політичних недругів. Степанов додав, що він битви іще не програв.

Про це Степанов сказав у своєму зверненні, поширеному на сторінках МОЗ у соціальних мережах у понеділок.

"Моя боротьба за високі зарплати і соціальні гарантії медиків ішла врозріз з їхньою ідеологією лікаря-кріпака, який перебуває у повній залежності від медичних бюрократів. Моя форма якісного медичного забезпечення, в якій за українцем ходить здоров'я, а не гроші, не відповідала їхньому уявленню марнотратства, а мої рішення лікувати українців в Україні – їхній звичці до самозбагачення і паразитування", – сказав Степанов.

Він додав, що завжди дотримувався позиції, що здоров'я нації не можна ставити у залежність від інших проєктів. Міністр зауважив, що раніше не зважав на підкилимні ігри проти нього, але події останніх днів змусили його висловитися відверто.

"Чи програна битва? Ні. Все тільки починається", – прокоментував Степанов.

Нагадаємо, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров'я.