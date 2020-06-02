"ОПЗЖ" вимагає у КС визнати неконституційним закон про амністію майданівців.

До Конституційного Суду надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо закону про амністію учасників Революції гідності.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Конституційного Суду України.

"Сьогодні, 2 червня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України закону "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року №743-VІІ", – йдеться в дописі.

Серед авторів подання – майже у повному складі народні депутати з фракції "Опозиційна платформа - За життя", позафракційні депутати Антон Поляков, Ганна Скороход (обрані до ВР від "Слуги народу"), а також депутат "СН" Олександр Дубінський.

Скаржники просять КСУ визнати оспорюваний закон неконституційним. На їхнє переконання, положення цього закону "суперечать приписам Конституції України, а його прийняття Верховною Радою відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду, ухвалення та набрання чинності законами".

Зокрема, зазначається, що цей закон "звільнив від кримінальної відповідальності осіб, які були учасниками масових акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року, та підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні кримінальних деліктів (стаття 1 закону), звільнив від адміністративної відповідальності осіб, які були учасниками масових акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року, за вчинення будь-яких адміністративних правопорушень (стаття 4 закону), сформувавши тим самим у суспільстві враження про дозволеність безкарно вчиняти злочини проти життя і здоров'я людини, а також легалізував позбавлення потерпілих від кримінальних правопорушень від гарантованих їм конституційних прав і свобод, що протирічить принципу справедливості як одному з основних засад верховенства права (стаття 8 Конституції України)".

Як нагадує інформаційна аґенція УНІАН, 21 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України (реєстраційний №4073-1, автором якого був народний депутат України Юрій Дерев'янко).

Закон ухвалювався одразу в першому та другому читанні без обговорення та без рішення комітету.

Автор проєкту Юрій Дерев'янко, виступаючи на засіданні парламенту, зазначив, що даний закон передбачає звільнення від кримінальної відповідальності осіб, "проти яких не тільки порушені кримінальні справи, які зараз знаходяться в СІЗО, у в'язниці чи в інших місцях, а також щодо тих осіб, дії яких можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, передбачених даним законом". "Мова йде про те, що, якщо сьогодні міліція чи правоохоронні органи не відкрили кримінальну справу відносно дій осіб в період мирних акцій протесту, то ці особи в разі, якщо будуть відкриті такі кримінальні справи, також підлягають декриміналізації", – зазначив Дерев'янко.

З його слів, також проєкт передбачав звільнення від адміністративної відповідальності всіх тих осіб, "яким виписані шалені фінансові штрафи, в яких забрані [водійські] права, а це стосується і Автомайдану в тому числі".