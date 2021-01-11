США запровадили санкції проти Деркача і Дубинського.

 

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи українців та чотирьох організацій з України за втручання до виборів США.

 

Про це повідомляє "Голос Америки".

 

 

Санкції накладено на осіб та організації, які входять до "пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу» кола Андрія Деркача - у санкційному переліку є Олександр Дубінський, Дмитро Ковальчук, Костянтин Кулик, Олександр Онищенко, Антон Симоненко, Андрій Теліженко та Петро Журавель

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Також санкції запроваджено проти низки сайтів та медійних організацій.

 

Так, під санкції потрапили інформаційні агентства, пов‘язане з Петром Журавлем "Онлі Н‘юз" та "Скептик", а також "Ера-Медіа" і NABULEAKS, пов‘язані з Деркачем.

 

Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що цих осіб було внесено до переліку через те, що вони "прямо, чи опосередковано займались, спонсували, приховували, або іншим чином долучались до кампанії з іноземного впливу, намагаючись зашкодити американським виборам 2020 року".

 

"Вони публічно виступали разом, або пов‘язували себе з Деркачем через координоване поширення та просування оманливих чи необґрунтованих звинувачень, що стосувались політичного кандидата США. Вони неодноразово виступали з публічними заявами, просуваючи зловмисний наратив, що посадовці США займались корупцією в Україні", - сказав Помпео.

 

"Щонайменше з 2019 року Деркач та пов‘язані з ним особи використовували американські ЗМІ, базовані в США соцмедійні платформи та впливових осіб США для того, щоб поширювати оманливі та необґрунтовані звинувачення, що теперішні та колишні посадовці США займались корупцією, відмиванням коштів та незаконним політичним впливом в Україні", - заявили в Мінфіні США.

 

"Російська кампанія з дезінформації спрямована проти американських громадян є загрозою нашій демократії, - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин. - Сполучені Штати продовжать агресивно захищати цілісність нашої виборчої системи та процесів".

 

11.01.2021

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