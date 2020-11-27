Зеленський призначив керувати Одещиною "регіонала".

 

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації.

 

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

 

 

Вручаючи службове посвідчення керівникові ОДА, Президент Зеленський висловив сподівання, що область розвиватиметься, "адже вона є рідною для Сергія Гриневецького". І президентський обранець "як ніхто знає всі питання та потреби краю".

 

Сергій Гриневецький уже очолював Одеську ОДА у 1998–2005 роках. При тім у 2004 році брав участь у "з'їзді" депутатів місцевих рад різних рівнів у Сіверськодонецьку, котрий закликав Україну федералізуватися і погрожував "ПіСУАРом" у разі перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка.

 

Гриневецький був депутатом Верховної Ради  у 1998–1999 і 2007–2014 роках. Під час свого останнього скликання входив до фракції Партії регіонів, голосував за "диктаторські закони" під час Революції гідності.

 

Тиждень тому Володимир Зеленський казав у своєму зверненні, що Україні не потрібні старі політики: "Разом з вами, не слухаючи старих політиків, ми щодня маємо продовжувати нелегку побудову дійсно нової України..." Ця заява пролунала на річницю початку Євромайдану – що виглядає доволі химерно сьогодні, з огляду на симпатії Гриневецького у час Революції гідності.

 

27.11.2020

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