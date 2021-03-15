Дубінського вигнали з партії "Слуга народу".

 

Народного депутата Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу". Раніше його виключили з фракції "слуг" у Верховній Раді та усунули з посади керівника осередку партії на Київщині.

 

Як передає пресслужба партії, Дубінського випровадили через порушення статуту та непокору керівництву.

 

 

14 березня на конференції Київського обласного осередку партії Дубінського зняли з посади голови осередку, замість нього обрали депутата Андрія Мотовиловця.

 

Водночас Дубінський опублікував відео про власну конференцію Київського обласного осередку, де вирішили переобрати голову та членів політичної ради Київської обласної організації.

 

У пресслужбі зазначили, що депутат порушив статут партії. "Своїми діями Олександр Дубінський грубо порушив вимоги статуту. Окрім цього, дії Дубінського щодо проведення конференції із грубим порушенням вимог статуту дискредитують партію "Слуга народу", – йдеться у повідомленні.

 

15.03.2021

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