"Слуги народу" виключили Дубінського з фракції.

Фракція "Слуги народу" на своєму засіданні у понеділок увечері постановила виключити зі свого складу народного депутата Олександра Дубінського. Нещодавно Сполучені Штати Америки наклали санкції на Дубінського, звинуваивши його у поширенні російської пропаґанди та втручанні у внутрішні американські справи.

Про це повідомляє видання "#Букви".

За виключення Дубінського проголосувало 198 народних депутатів з-поміж 246 членів фракції.

Олександр Дубінський прийшов на засідання фракції з адвокаткою. Він ствердив, що голосування було фікцією.

“Не було можливості навіть виступити. Максимально швидко оголосили якісь результати про те, що проголосувало 80% фракції”, – сказав Дубінський.

“Сказали, що проголосувала більшість у фракції, але – ще раз – ми не побачили жодних результатів”, – поскаржився він.

11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. До санкційного списку потрапив нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Як зазначається у заявах мінфіну США та держсекретаря Майка Помпео, Дубінський сприяв діяльності іншого нардепа, Андрія Деркача. Проти Деркача запровадили санкції ще у вересні – через допомогу Росії у втручанні в вибори президента США 2020 року.

Національний банк України попередив українські банки про ризики, пов’язані зі здійсненням фінансових операцій з народним депутатом Олександром Дубінським та іншими особами, яких уряд США вніс до санкційного списку.