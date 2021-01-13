Козицький закликав партійців розібратися з "російським впливом" у "Слузі народу".

Голова Львівської обласної державної адміністрації, керівник обласного осередку "Слуги народу" Максим Козицький закликав партію відреагувати на санкції США проти народного депутата Олександра Дубінського та "російські впливи" у політичній силі.

Про це Козицький написав у Facebook.

"Сполучені Штати Америки ввели санкції проти семи громадян та чотирьох засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори США. Серед цих осіб – народний депутат від ПП «Слуга народу» та очільник Київської обласної організації партії Олександр Дубінський. Його називають «частиною пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу». Звинувачення достатньо серйозні. Ця заява розміщена на сайті Міністерства фінансів країни, яка чи не найбільше допомагала та продовжує допомагати нам у боротьбі проти російського агресора. Як очільник Львівської облдержадміністрації та депутат Львівської обласної ради від ПП «Слуга народу», закликаю партійне керівництво дати оцінку ситуації", – написав Козицький.

Нагадаємо, 11 січня управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Американська влада зарахувала до списку народного депутата Андрія Деркача, котрого Вашингтон називає "російським агентом". Під санкції також потрапили народний депутат Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній "Ера-Медіа", агентства "Онлі Ньюз", ресурсу "Скептик" та сайту Nabuleaks.