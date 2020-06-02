У Львівській облраді – новий депутат.



Львівська обласна виборча комісія сьогодні, 2 червня, визнала обраним і постановила зареєструвати депутатом Львівської обласної ради Тараса Михайловича Курчика. Це повідомлення оголосили під час позачергового засідання облради.

Фото: lvivoblrada.gov.ua

Відтак новообраний депутат склав присягу депутата Львівської обласної ради.

Тарас Михайлович Курчик – український співак, заслужений артист України, заступник генерального директора-художнього керівника з маркетингу й організації глядача Львівської національної опери. Раніше вже обирався депутатом обласної ради. Він увійшов до складу обласної ради замість Петра Марунчака, який 2 червня достроково припинив повноваження депутата Львівської обласної ради. Курчик є наступним за виборчим списком «Народного Руху України».

Фото: facebook.com/kurchyk

Петро Марунчак сьогодні подав заяву про складення повноважень депутата Львівської обласної ради VII скликання. Львівська обласна рада задовольнила його заяву. Тож після голосування депутатські повноваження депутата Львівської обласної ради Марунчака Петра Мирославовича (фракція «Народний Рух України») вважаються достроково припиненими.

Голова Львівської облради відзначив Петра Марунчака Подякою обласної ради за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, високий професіоналізм і активну громадянську позицію.Фото: lvivoblrada.gov.ua