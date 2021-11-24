Мера Галича звинуватили у побитті місцевого депутата.

 

У Галичі, що на Івано-Франківщині, 23 листопада депутат Галицької міської ради Микола Вовк подав правоохоронцям скаргу про те, що його двічі побив міський голова Олег Кантор: спершу в будівлі міської ради, а згодом у травмпункті. Про це повідомила адвокатка депутата Наталія Філімон-Шевчук.

 

Міський голова Галича Олег Кантор

 

Адвокатка розповіла, що до неї зателефонував Микола Вовк та повідомив, що його з невідомих причин побив міський голова Олег Кантор.

 

«Прибувши у міську раду, я побачила, що стоїть Вовк, у нього на обличчі синці і садна. Будучи в лікарні, мені стало відомо, що коли проводився огляд і знімання побоїв, в лікарню приїхав Олег Кантор. З погрозами, що він йому ще покаже, порвав медичні документи Миколи Вовка і знову наніс тілесні ушкодження», – розповіла вона у коментарі «Галицькому слову».

 

В. о. речника Нацполіції в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк повідомила, що слідчі розпочали провадження за статтею 125 – умисне легке тілесне ушкодження – Кримінального кодексу України.

 

Міський голова Галича Олег Кантор у коментарях ЗМІ заперечив звинувачення у побитті, натомість заявив, що на Миколу Вовка склали акт щодо перебування на роботі у нетверезому стані.

 

«Вовк був п’яний і поводився неадекватно – нецензурно лаявся, чіплявся до мене, до мого заступника, до секретаря ради. Потім штовхнув мене – і я, відповідно, відштовхнув його… Шкода, що я не встиг в це приміщення камери перенести, дуже шкода… Людина просто не розуміє, що піде по статті з роботи», – сказав Олег Кантор.

 

Він додав, що складено акт фіксації перебування людини на роботі у нетверезому стані, який підписали більше десяти працівників.

 

Депутат Галицької міськради Микола Вовк

 

Олег Кантор повідомив – їздив у лікарню, щоб переконатися, що поліція проводить освідчення Миколи Вовка.

 

«Він далі почав матюкатися. Я навіть не підходив до нього. Я вмію себе тримати в руках», –  заявив голова Галича.

 

Додамо, інцидент стався напередодні засідання сесії Галицької міськради, запланованого на середу, 24 листопада. До слова, депутат Микола Вовк водночас працює інспектором земельного відділу Галицької міської ради.

 

Фото if.depo.ua, report.if.ua, versii.if.ua

24.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Eructans'и минулого
Юрко ТИМЧУК
У постіндустріальному суспільстві Еклезіаст і Уроборос мали б сказати "а ми то вже казали". Але не говорять, бо далі буде така сама постмодернова марнота. Огляд подій тижня в Україні.
22.11.21 | | Україна
Фокус (на) любові
Юлія Баір
Смерть знецінюється, але сам факт життя від того більшої цінності не набуває. Що справді вміщує весь життєвий сік – це те, чим наповнене тривання. Тільки, якщо любив, можна вважати, що жив.
22.11.21 | | Штука
Книгарні та кіоски – моя полоністика
Олександр Ірванець
Польща була найвеселішим бараком соціалістичного табору, а книгарні "Дружба" і кіоски "Союздруку" відслоняли нам туди віконце
22.11.21 | | Дискурси
Тінь вітру
Віталій Портников
Карлос Руїс Сафон, простий хлопець із Барселони, побудував своєму місту храм із книг. По суті, він і був тим відважним букіністом, який захищав книги та місто від лиходіїв та бомбардувань.
21.11.21 | | Дискурси
Електрична стимуляція для покращення функцій мозку
Окремі функції людського мозку, пов’язані із самоконтролем та розумовою гнучкістю, можна покращити за допомогою прицільної електричної стимуляції його ділянок.
20.11.21 | | Наука
Норманді, дискредитоване Кремлем
Максим МУЛЯР
Кремль спровокував дипломатичний скандал, оприлюднивши конфіденційне листування зовнішньополітичних відомств Росії, Франції і Німеччини. Москва, очевидно, хотіла здобути з того геополітичні вигоди, а насправді підіграла Україні.
19.11.21 | | У світі
Мова та праця пов’язані
Тренування вправності у користуванні знаряддями праці сприяє розумінню граматики – й навпаки.
19.11.21 | | Наука
Витканий світ Оксани Риботицької
Наталія Філевич
Розповідь про мисткиню, яка обравши своїм фахом художній текстиль, стала однією із перших львівських майстринь, котрі знайшли новий підхід до гобелена, вивівши його у 80-х роках минулого століття на одне з провідних місць серед інших видів декоративного мистецтва.
19.11.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.