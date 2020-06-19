На Львівщині створили заповідник «Древній Звенигород».


Львівська обласна рада створила комунальний заклад «Адміністрація історико-культурного заповідника «Древній Звенигород». Таке рішення обласні депутати підтримали на сесії 18 червня.

 

Фото: Ігор Мартинів/www.facebook.com/drevnij.zvenyhorod

 

«Древній Звенигород» – це перший в Україні історико-культурний парк на території пам’ятки археології. Створення заповідника означає отримання кращого захисту та нових можливостей у збереженні й управлінні пам’яткою.

 

"Про ідею створення заповідника у Звенигороді говорили ще з 1980-х років. Однак реальною до втілення вона стала саме зараз. Нагадаємо, 2018 року в селі Звенигород поблизу Львова стартував проєкт з впорядкування території пам’ятки археології національного значення – літописного міста Звенигород. У рамках програми секторальної бюджетної підтримки ЄС на це виділять близько 12 млн грн. Однак це лише перший крок, що допоможе зберегти унікальну пам’ятку археології. В Україні єдиним інструментом управління територіями, що мають статус пам’ятки національного значення, на сьогодні є заповідники. Наявність заповідника дозволить підтримати стан парку, а також розвивати туристичний, науковий та науково-просвітницький напрямок на базі пам’ятки археології", – зазначають на fb-сторінці Історико-культурного парку "Древній Звенигород".

 

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Окрім створення заповідника у Звенигороді, обласні депутати своїм рішенням створили комунальний заклад Львівської обласної ради «Спеціальна адміністрація регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я».

 

Фото: wikiwand.com

 

Стільське Горбогір'я – це регіональний ландшафтний парк, об'єкт природно-заповідного фонду Львівської області, розташований у межах Миколаївського, Пустомитівського, Перемишлянського районів Львівської області, неподалік від міста Миколаїв. Його площа становить 8909,9 га.

 

«Створення спеціальної адміністрації забезпечить повноцінне функціонування парку в напрямках збереження та відновлення цінних і типових природних та історико-культурних комплексів та об’єктів; створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах; запровадження системи заходів з екологічної освіти і виховання як мешканців регіону, так і відвідувачів заповідного об’єкта» – переконані депутати.

 

Також облрада підтримала створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. Т.Шевченка» в межах Мостиської міської ради площею 1,9273 га.

 

Фото: loda.gov.ua

 

Таке рішення ухвалили задля збереження міського парку, який сформовано в центральній частині міста приблизно у середині ХХ століття, підтримання екологічного балансу регіону, а також для розвитку рекреації в місті.

 

19.06.2020

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