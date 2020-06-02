Мирослава Скорика поховають на Личакові 5 червня.


Композитора Мирослава Скорика, який помер учора, поховають у пʼятницю, 5 червня, на Личаківському цвинтарі у Львові. Про це повідомили в департаменті з питань культури, національностей та релігій ЛОДА.

 

 

Перед цим попрощатися з Мирославом Скориком можна буде в середу, 3 червня, об 11:30 у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ. Прощання з композитором у Львові відбудеться в четвер, 4 червня, в Соборі Св. Юра, початок – об 11:30.

 

 

Нагадаємо, вчора на 82-му році життя відійшов у вічність Мирослав Скорик – Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалер ордена «Знак Пошани», нагороджений орденом «За заслуги» I, II, III ступенів, академік Академії мистецтв України.

 

Музика Скорика входить до репертуару українських і закордонних виконавців та колективів і є популярною серед різних поколінь. Серед найвідоміших його творів – музика до кінофільму "Тіні забутих предків", "Мелодія", перший український твіст "Не топчіть конвалій". А ще в доробку композитора – «Гуцульський триптих» і «Карпатський концерт» для симфонічного оркестру, три фортепіанні та вісім скрипкових концертів, а також концерт для віолончелі з оркестром, сім партит для різних складів, дві сонати для скрипки і фортепіано, численні композиції для фортепіано, скрипки та камерних ансамблів. Його твори виконують у країнах Європи, у США, Канаді, Австралії.

02.06.2020

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