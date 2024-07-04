Львівська філармонія закриє сезон триб'ютом Мирославу Скорику у день його уродин.

У день уродин свого патрона Львівська філармонія закриє філармонійний сезон концертом із творів Мирослава Скорика, Богдани Фроляк та Моріса Равеля.

13 липня у день уродин свого патрона Львівська національна філармонія ім. Мирослава Скорика традиційно закриє філармонійний сезон. До цієї події вона підготувала грандіозну програму з творів Мирослава Скорика, Богдани Фроляк та Моріса Равеля.

"Попри злочинні дії країни-агресора, 121-й сезон став доленосним для Львівської національної філармонії, – кажуть у філармонії. – Попри обстріли та блекаути щотижня філармонія запрошувала слухачів до своєї зали, а її артисти та колективи дарували ще більше емоцій, таланту, надії, ще більше знайомили слухачів усього світу з українською музикою. За кожен виступ, що відбувся, ми завдячуємо Збройним Силам України".

Варте уваги, що концерт для гобоя та симфонічного оркестру Богдани Фроляк (написаний у 2022 році на замовлення українського гобоїста, соліста та концертмейстера Вашингтонської національної опери Ігоря Лещишина) цього дня прозвучить уперше в Україні.