"Не пріоритет": Зеленський передумав пхатися до "справи Байдена".

 

Президент Володимир Зеленський закликав не втягувати Україну у виборчий процес у США.

 

У такий спосіб він відреаґував на питання про записи розмов між експрезидентом України Петром Порошенком та колишнім віцепрезидентом США Джозефом Байденом у інтерв'ю для видання The Telegraph.

 

 

"Чому потрібно знову втягувати Україну в це?... Зараз ми користуємось двосторонньою підтримкою в США як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента. Ці плівки не є пріоритетними", – цитує УНІАН.

 

Президент підкреслив, що Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну чи зовнішньополітичну ситуацію, чи на виборчі процеси в будь-якій країні. "Ми – незалежна держава. Сполучені Штати Америки є незалежною державою", – сказав Зеленський.

 

Керівник держави заперечив свою причетність до витоку записів розмови попередника, в чому його звинувачував Петро Порошенко. "Я нічого не знаю про деталі цієї домовленості (між Порошенком і Байденом, – Z). Чи було її досягнуто, чи не досягнуто, чи взагалі вона існувала. Єдине, що мене цікавить, – це те, як можна було підслуховувати, робити записи в Офісі Президента України", – додав Зеленський.

 

Нагадаємо, 20 травня на пресовій конференції Зеленський повідомив, що в Україні відкрито кримінальне провадження за фактом переговорів між особами, чиї голоси схожі на голоси Петра Порошенка та Джо Байдена. "Ви ж бачили і вчорашній скандал... Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків", – сказав Зеленський на пресовій конференції.

 

Петро Порошенко заявив у відповідь, що заяви Зеленського впевнюють його в думках, що до витоку записів має стосунок Банкова.

 

"Ще вчора я вважав, що дії проросійських маргіналів не варті надто великої уваги. Однак пресконференція породила обґрунтовану підозру, що до цієї спецоперації причетний Офіс Президента України", – сказав Порошенко.

 

Колишні посли США в Україні виступили із колективним зверненням, у котрому закликали не руйнувати українсько-американських відносин короткостроковими інтриґами.

 

01.06.2020

До теми

Від коріння до пагонів
Богдан Пастух
Це голос коріння з-під землі, що причаїлося в бункері. Автор ― офіцер підпілля з псевдом «Хрін» пише ці тексти взимку 1947―1948 р.р., а згодом переписує та редагує у схроні взимку 1948― 1949 р.р. Цінність цих спогадів в тому, що написані вони по свіжих слідах.
01.06.20 | | Штука
CO₂: рекордні показники, незважаючи на коронавірус
Щодня в повітря потрапляло на 17 мегатонн CO₂ менше, але в атмосфері його кількість все одно зростає.
30.05.20 | | Наука
Катерок
Василь МАХНО
...і ми в катерку – моряки з натільними смугами років
30.05.20 | | Дискурси
Політичні нащадки пакту Молотова-Ріббентропа
Сергій Рябенко
Як Кремль намагається виправдати радянсько-нацистську таємну угоду «Мюнхенською змовою».
29.05.20 | | Україна
Навіщо Кремлю ще й Лівія?
Максим МУЛЯР
​Росія все глибше влізає у лівійський конфлікт, де фактично стикається у збройному протистоянні з Туреччиною. Навіщо це Кремлю?
29.05.20 | | У світі
На стежці (не)розумінння
Надійка Гербіш
Розповідаю історію ґетто, аби ми були свідомі того, що відбувається тепер. Нині на нас впливають через підміну сенсів. І нашу неготовність сприйняти Іншого можуть використати проти нас — нашої культури та наших ідентичностей. 
29.05.20 | | Штука
Еквалайзер міста
Тарас Прохасько
Мені буде бракувати цієї весни, маю аж якийсь жаль, що все це так швидко закінчилося. Якраз тоді, коли інтимні стосунки з містом стали звичними
28.05.20 | | Дискурси
На злодієві шапка...
Ілько ЛЕМКО
Пацан не лох, але простий як двері, і не виключено, що і це є тонкою психологічною грою для підтримання рейтингу
28.05.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.