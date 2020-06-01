"Не пріоритет": Зеленський передумав пхатися до "справи Байдена".

Президент Володимир Зеленський закликав не втягувати Україну у виборчий процес у США.

У такий спосіб він відреаґував на питання про записи розмов між експрезидентом України Петром Порошенком та колишнім віцепрезидентом США Джозефом Байденом у інтерв'ю для видання The Telegraph.

"Чому потрібно знову втягувати Україну в це?... Зараз ми користуємось двосторонньою підтримкою в США як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента. Ці плівки не є пріоритетними", – цитує УНІАН.

Президент підкреслив, що Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну чи зовнішньополітичну ситуацію, чи на виборчі процеси в будь-якій країні. "Ми – незалежна держава. Сполучені Штати Америки є незалежною державою", – сказав Зеленський.

Керівник держави заперечив свою причетність до витоку записів розмови попередника, в чому його звинувачував Петро Порошенко. "Я нічого не знаю про деталі цієї домовленості (між Порошенком і Байденом, – Z). Чи було її досягнуто, чи не досягнуто, чи взагалі вона існувала. Єдине, що мене цікавить, – це те, як можна було підслуховувати, робити записи в Офісі Президента України", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 20 травня на пресовій конференції Зеленський повідомив, що в Україні відкрито кримінальне провадження за фактом переговорів між особами, чиї голоси схожі на голоси Петра Порошенка та Джо Байдена. "Ви ж бачили і вчорашній скандал... Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків", – сказав Зеленський на пресовій конференції.

Петро Порошенко заявив у відповідь, що заяви Зеленського впевнюють його в думках, що до витоку записів має стосунок Банкова.

"Ще вчора я вважав, що дії проросійських маргіналів не варті надто великої уваги. Однак пресконференція породила обґрунтовану підозру, що до цієї спецоперації причетний Офіс Президента України", – сказав Порошенко.

Колишні посли США в Україні виступили із колективним зверненням, у котрому закликали не руйнувати українсько-американських відносин короткостроковими інтриґами.