Скандал із Байденом: Порошенко підозрює Офіс Президента у причетності до появи плівок.

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що він підозрює Офіс Президента у причетності до скандалу з оприлюдненням записів розмов із ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом. На думку Порошенка, основними спонсорами тейпґейту є російські спецслужби та Ігор Коломойський.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"П’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України. Через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами. Як відомо, ця підтримка ґрунтується на консенсусі – згоді і республіканців, і демократів максимально сприяти Україні у боротьбі із російською агресією і в наших намірах приєднатися до НАТО", – прокоментував Порошенко.

"Головними інформаційними спонсорами провокації стали три проросійських канали, а також медіа-ресурси олігарха, який перебуває під слідством Федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів США. Геополітичну програму Коломойський оприлюднив у The New York Times кілька місяців тому: відмовитися від орієнтації на Захід та повернутися під Москву", – зазначив експрезидент.

Петро Порошенко сказав, що пресова конференція Володимира Зеленського (під час котрої Зеленський пообіцяв Порошенкові вирок, а також анонсував появу певної нової гучної інформації про опонента) підштовхнула до думки, що в цьому скандалі бере участь і Банкова.

"Ще вчора я вважав, що дії проросійських маргіналів не варті надто великої уваги. Однак пресконференція породила обґрунтовану підозру, що до цієї спецоперації причетний Офіс Президента України", – додав політик.

Порошенко певен, що Андрій Деркач невипадково стоїть біля витоків скандалу. "Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві, – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного Президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. На жаль, є прописні істини геополітики та дипломатії, які дилетанти не в змозі засвоїти навіть за рік активної практики", – наголосив Порошенко.

Як писав Z, цього вівторка Андрій Деркач влаштував пресову конференцію в Києві, під час котрої оприлюднив кільканадцять записів розмов між Порошенком і Байденом.

Більшість записів, оприлюднених Деркачем, стосується обставин звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна: Сполучені Штати вимагали від офіційного Києва зняти з посади прокурора, відставки котрого вимагали і представники громадянського суспільства в Україні.

Акцент на Шокіні свідчить про те, що скандал ініційовано для того, щоб передусім вплинути на перебіг подій у США. Адже президент США Дональд Трамп, коли втрапив у скандал із чиненням тиску на Володимира Зеленського, виправдовувався, що він ні до чого не примушував українського колегу (quid pro quo), натомість стверджував, що тиск був притаманний адміністрації президента Барака Обами та його заступника Джозефа Байдена.

Нагадаємо, Трамп звинувачував Байдена в тому, що той домігся відставки Шокіна із приватного інтересу – через порушення Генеральною прокуратурою України справи щодо компанії Burisma, до керівництва котрої належав син американського віцепрезидента Гантер Байден.

Прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення записів розмов між Петром Порошенком та Джозефом Байденом. Розслідування розпочато за ч. 1 ст. 111 КК (державна зрада) і ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем).

Президент України Володимир Зеленський очікує, що оприлюднення записів допоможе притягнути Петра Порошенка до відповідальності. "Ви ж бачили і вчорашній скандал... Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків", – сказав Зеленський на пресовій конференції у середу.

Між тим, виборчий штаб кандидата у президенти США Джозефа Байдена заявив, що записи, оприлюднені колишнім слухачем школи КҐБ, не варті "дулі з маком".