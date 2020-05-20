Прокуратура відкрила справу через переговори Порошенка і Байдена.

Офіс генерального прокурора України зареєстрував кримінальне провадження за фактом оприлюднення записів розмов між президентом України Петром Порошенком та віцепрезидентом США Джозефом Байденом. Розслідування розпочато за ч. 1 ст. 111 КК (державна зрада) і ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем).

Про це повідомили виданню "Бабель" у Офісі генпрокурора.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені за заявою народного депутата Андрія Деркача (Андрій Деркач – син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача, котрий фіґурував у касетному скнадалі з плівками Мельниченка) та експрокурора Костянтина Кулика.

Напередодні Андрій Деркач, котрий підтримує тісні контакти із адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, влаштував пресову конференцію, під час котрої оприлюднив кільканадцять записів розмов між Порошенком і Байденом.

Більшість записів, оприлюднених Деркачем, стосуються обставин звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна: Сполучені Штати вимагали від офіційного Києва зняти прокурора, відставки котрого вимагали і представники громадянського суспільства в Україні.

Акцент на Шокіні свідчить про те, що скандал ініційовано для того, щоб передусім влинути на перебіг подій у США. Адже президент США Дональд Трамп, коли втрапив у скандал із чиненням тиску на Володимира Зеленського, виправдовувався, що він ні до чого не примушував українського колегу, натомість стверджував, що тиск був притаманний адміністрації президента Барака Обами та його заступника Джозефа Байдена. Нагадаємо, Трамп звинувачував Байдена в тому, що той усунув Шокіна через порушення Генеральною прокуратурою України справи щодо компанії Burisma, до керівництва котрої належав син американського віце-президента Гантер Байден. Скандал посприяє Трампові відбитися від звинувачень у тиску на Україну, а також дозволить скомпрометувати опонента у використанні посади для сімейного бізнесу.

Окрім того, як прокоментував Андрій Деркач на брифінґу, частина записів стосується політичної кризи: коаліція розпалася через вихід "Самопомочі" і "Батьківщини", треба змінювати уряд тощо. Проросійські медії активно акцентують увагу на тій розмові Петра Порошенка, під час котрої він звітується про згоду офіційного Києва на підвищення тарифів згідно з вимогою Міжнародного валютного фонду. Втім, українська тематика на записах займає марґінальне місце у порівнянні з тематикою США.

Партія "Європейська солідарність" заявила, що скандал із оприлюдненням записів інспіровано в Росії, і мета Кремля – зруйнувати двопартійну підтримку з боку США і залишити Україну сам на сам із країною-агресором.

"Дуже цікаво спостерігати, як вибухають консерви Кремля. І власне дуже хотілося б, щоб зараз, коли у США стартує виборча кампанія, в першу чергу партія влади усвідомлювала свою високу відповідальність за стратегічні взаємини із нашим стратегічним партнером і зробила все для того, щоб не була зруйнована двопартійна підтримка України з боку США", – прокоментувала народний депутат Ірина Геращенко.

Соратниця Петра Порошенка закликала дуже відповідально ставитися до зовнішньої політики, "яку президент Зеленський, на жаль, провалив", і не дати шансу провокацій зруйнувати двосторонні реляції.

Між тим, сам Володимир Зеленський очікує, що оприлюднення записів допоможе притягнути Петра Порошенка до відповідальності.

"Ви ж бачили і вчорашній скандал... Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків", – сказав Зеленський на пресовій конференції у середу.

З його слів, "це не останній дзвінок, який побачать українці".