Львівщина не готова до послаблення карантину – МОЗ.

Епідеміологічна ситуація у Львівській області не відповідає критеріям, які дозволяють переходити до другого етапу карантину з послабленням карантинних обмежень. Відповідну таблицю з показниками областей опубліковано на сайті МОЗ.

Згідно з даними в таблиці, Львівщина не відповідає одному з трьох необхідних критеріїв – кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення в області становить 12,86, а має бути меншою за 12.

Сьогодні у Львові відбудуться засідання міської й обласної комісій, на яких ухвалюватимуть рішення про послаблення чи не послаблення карантину на основі статистики за останні 7 днів. З огляду на велику кількість нових випадків коронавірусної інфекції, які фіксують останніми днями в області, найімовірніше, карантинні обмеження не послаблюватимуть. Про це сьогодні повідомив заступник мера Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.





Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині зафіксували 50 нових випадків COVID-19, із них 34 – у Львові. Загалом в області виявлено 1563 інфікованих коронавірусом. У стаціонарах лікарень Львівщини перебуває 469 хворих з COVID-19.

Тимчасом регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації, що відбулася 28 травня, вирішила не відновлювати пасажирських перевезень у Шумському і Кременецькому районах, а також у Почаївському напрямку. На іншій території області з 1 червня відновлять міжрайонні перевезення.

«Міжобласні рейси ми не можемо заборонити. Однак сусідні області ще не ввійшли в адаптивний карантин, тож на сьогоднішньому засіданні також прийняли рішення підготувати звернення у Міністерство інфраструктури розглянути варіант, щоб через територію Тернопільщини даний транспорт не курсував», — прокоментував голова ТОДА Володимир Труш.

Під час засідання комісія також вирішила частково відновити освітній процес в області, крім території двох згаданих районів — Шумського та Кременецького.

«Відповідно до рішення Постанови Кабінету Міністрів України, з 1 червня свою діяльність відновлять заклади професійної освіти, передфахової вищої освіти та вищі навчальні заклади. Це стосується лише тих курсів, які вже завершують навчання. При цьому обов’язково повинні бути дотримані всі епідеміологічні вимоги», — зазначила начальниця управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома.