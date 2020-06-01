Верховна Рада викликає Авакова через недавні скандали в поліції.

 

Фракція "Голос" у Верховній Раді наполягає на відставці Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ через низку недавніх скандалів із поліцією: зґвалтування в Кагарлику, стрілянина у Броварах, побиття на Миколаївщині тощо. 

 

Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив на засіданні погоджувальної ради парламенту в понеділок, що ініціативна група розпочала збір підписів за відставку Авакова, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Ми вимагаємо відставки голови Міністерства внутрішніх справ пана Авакова, і ми ініціюватимемо збір підписів, щоб за цим документом винести це питання на розгляд. Якщо у більшості немає бажання підтримувати таку пропозицію, то давайте хоча б винесемо питання на годину запитань до уряду", – заявив Железняк.

 

У відповідь на заяву депутата фракції "Голос" спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що процедура усунення міністра є інакшою."Стосовно збору підписів за того чи іншого міністра, то, на жаль, на сьогодні це не передбачено українським законодавством, і саме ви були автором законопроєкту, який, можливо, це врегулює", – заявив Разумков.

 

Фракція "Слуга народу" натомість запропонувала заслухати доповідь Арсена Авакова під час традиційної "години запитань до уряду", заявив перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

 

"Враховуючи ту ситуацію, яка склалася за попередні два тижні, наша фракція пропонує запросити на "день уряду" міністра внутрішніх справ Арсена Авакова для доповіді щодо тих важливих ситуацій, які сталися: і у п'ятницю у Броварах, й історія з Кагарликом... І, можливо, доповісти про стан розслідування обставин загибелі нашого колеги Давиденка", – сказав Корнієнко, згідно з повідомленням УНІАН.

 

01.06.2020

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