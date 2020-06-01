Декларація прем'єра: Ахметов заплатив Шмигалю 3,1 млн грн.

 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав свою щорічну декларацію, в якій вказав, що минулого року перед походом на державну службу отримав 3,16 млн грн у компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова.

 

Про це йдеться у декларації, опублікованій на офіційній сторінці Національної аґенції з питань запобігання корупції.

 

 

Зокрема, Шмигаль задекларував 2,23 млн грн доходу від Бурштинської ТЕС "ДТЕК Західенерго" і 0,93 млн грн від ТОВ "ДТЕК Східенерго".

 

На посаді голови Івано-Франківської обласної адміністрації Шмигаль отримав 230 тис грн.

 

Дружина голови уряду Катерина Шмигаль торік отримала 25 тисяч соціальної допомоги.

 

Уся нерухомість сім'ї Шмигаля зареєстрована у Львові. Прем'єр має будинок на 216 кв м, записаний на дружину, гараж та дві земельні ділянки на 151 і 458 кв. м.

 

У Кам'янці, що на Львівщині, у сім’ї є нежитлове приміщення на 417 квадратів. А в Хоросніці Мостиського району – дві земельні ділянки по 2,2 тисячі кв. м.

 

У Шмигаля є автомобіль Land Rover Discovery SPORT 2016 року вартістю 832 тисячі гривень.

 

Голова уряду задекларував $235 тисяч готівкою та понад 92 тисячі гривень у банку.

 

01.06.2020

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