На Франківщині задекларувався 41 гривневий міліонер.

У Франківській області 41 людина задекларувала більше 1 млн грн доходу, з них 16 у самому Івано-Франківську.

 

Прикарпатці подали 4282 декларації та задекларували понад 786,3 мільйона гривень отриманих торік доходів, — повідомила начальниця Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Ірина Столярик.

 

 

На сьогодні до бюджету від декларантів уже надійшло майже 17,8 мільйона гривень ПДФО та 3,8 мільйона гривень військового збору. Решту суми, нагадує Столярик, необхідно сплатити до 1 серпня 2022 року. За результатами деклараційної кампанії прикарпатці зобов’язалися сплатити майже 35 мільйонів гривень ПДФО та військового збору.

 

Серед цьогорічних декларантів 41 мешканець Прикарпаття отримав понад 1 мільйон гривень доходів. Найбільше мільйонерів, а це 16 громадян, проживають у місті Івано-Франківськ. Один із них задекларував 63 мільйони гривень, які він отримав, згідно з поданою декларацією, від іноземних доходів. До речі, цим платником уже сплачено 5,5 мільйона гривень податку з доходів фізичних осіб та 960 тисяч гривень військового збору.

 

Ірина Столярик зазначає, що серед видів доходів, які громадянам принесли мільйонні статки, іванофранківці цьогоріч вказали, як уже згадувалося, іноземні доходи, інвестиційні прибутки, доходи від продажу нерухомого і рухомого майна та у вигляді спадщини.

10.06.2022

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