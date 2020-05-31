Галицькі хроніки COVID-19: 31 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили ‭4240‬‬‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 82 нових інфікованих: 23 – в Івано-Франківській, 50 – у Львівській (162 ПЛР-тестів) і 9 – у Тернопільській області (проведено 317 ПЛР-досліджень). На Франківщині двоє пацієнтів померли і ще один – на Львівщині. Летальність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 3,8%.



За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2135 людей. За минулу добу – 33‬: 3‬ особи – у Тернопільській і 30 – у Львівській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 травня (09:30): 1169 випадків, 9 нових

м. Тернопіль – 4 особи

Гусятинський район – 1 особа;

Збаразький район – 1 особа;

Тернопільський район – 1 особа;

Кременецький район – 2 особи;

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 травня (09:30): 1669 випадків, 50 нових, 1 летальний

Львів – 29 осіб

Пустомитівський – 1 особа

Жовківський – 1 особа

Дрогобицький – 6 осіб

Сокальський – 12 осіб

Бродівський – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 травня (09:30): 1402 випадків, 23 нових, 2 летальних

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 30 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.