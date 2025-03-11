Експрезидента Філіппін Дутерте затримали в Манілі за ордером МКС.

Йому інкримінують причетність до вбивства понад шести тисяч осіб.

Філіппінська поліція затримала на летовищі Маніли у вівторок, 11 березня, експрезидента Філіппін Родріґо Дутерте (Rodrigo Duterte), який перебував на посаді з 2016 до 2022 року. Про це повідомляє місцеве видання Manila Bulletin. Затримання відбулося за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС).

79-річному Дутерте інкримінують злочини проти людяності. МКС розслідує дії колишнього глави держави у рамках боротьби його уряду з незаконним обігом наркотиків,

Дутерте прибув до Маніли із Гонконгу, де виступав перед своїми прихильниками. «Під час прибуття генеральний прокурор надав МКС повідомлення про видачу ордера на арешт колишнього президента за злочини проти людяності», – повідомили в офісі президента Філіппін Фердинанда Маркоса.

Захист експрезидента назвав ордер МКС нелегітимним, оскільки суд не має юрисдикції над Філіппінами, адже країна вийшла з Римського статуту ще 2019 року, причому саме за вказівкою Дутерте. Проте МКС має юрисдикцію над злочинами, скоєними до цього, а саме з 1 листопада 2011 року до 16 березня 2019 року, коли країна перебувала в числі підписантів Римського статуту. Адвокати мають намір клопотатиме, принаймні, про утримання експрезидента у шпиталі.

За даними філіппінської поліції, під час президентського терміну Родріґо Дутерте було вбито понад шість тисяч осіб у ході кампанії боротьби з наркоторгівлею. МКС оцінює кількість убитих у 12 тисяч осіб. Правозахисні організації стверджують про 30 тисяч убитих.