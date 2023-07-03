SpaceX вивела на орбіту європейський космічний телескоп Euclid.

Головне завдання телескопа – вирішення двох головних загадок Всесвіту – темної енергії та темної матерії.

 

 

Ракета Falcon 9 американської компанія SpaceX успішно вивела на орбіту телескоп Euclid Європейської космічної аґенції (The European Space Agency – ESA) для вивчення темної матерії Всесвіту. Про це повідомила газета Die Welt.

 

Запуск ракети було здійснено з 40-го стартового комплексу на базі американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Euclid мав вирушити в космос ще минулого року на російській ракеті-носії «Союз», проте після вторгнення Росії в Україну ESA відмовилася від цієї ідеї та підписала контракт із компанією Ілона Маска SpaceX.

 

Європейська обсерваторія вартістю один мільярд євро має проводити детальне вивчення галактик, що дозволить отримати нові дані про темну матерію і темну енергію. Космічний апарат відійде від Землі приблизно на 1,5 млн км. Отримати перші дані з обсерваторії вчені планують у 2024 році.

 

На думку вчених, розширення Всесвіту та зростання галактичних суперкластерів обумовлено впливом темних енергії та матерії, проте цей феномен до кінця не вивчений.

 

У рамках шестирічної місії Euclid робитиме знимки мільярдів галактик, які розташовані за десятки мільярдів світлових років від Землі. Його зона спостереження покриє понад третину нічного неба, що допоможе астрономам дізнатися, як розширювався Всесвіт і формувалися космічні структури.

 

Euclid оснащений телескопом діаметром 1,2 метра, оптичною камерою (Vis), спектрометром та фотометром ближнього інфрачервоного діапазону (Nisp). Ці інструменти допоможуть створювати 3D-зображення для дослідження морфометричних, фотометричних і спектроскопічних властивостей галактики.

03.07.2023

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