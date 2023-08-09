NASA заявила, що не вважає Росію конкурентоздатною в освоєнні Місяця.

Проте директор NASA повідомив про евентуальну конкуренцію з Китаєм.

 

 

Директор Національної аґенції з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) Білл Нельсон (Bil Nelson) висловив сумнів, що Росію варто вважати хоч якимось більш-менш гідним конкурентом для Сполучених Штатів чи Китаю у справі висадженні людей на Південному полюсі Місяця.

 

«Я не думаю, що є багато людей на даний момент, які могли б сказати, що Росія дійсно готова відправити космонавтів на Місяць у терміни, в які ми плануємо, або, можливо, міг би Китай. Я думаю, що космічні перегони насправді відбувається між нами та Китаєм», – заявив Нельсон на пресконференції.

 

Говорячи про суперництво з Китаєм щодо дослідження Місяця, Нельсон заявив, що «цілком природно, не хотів би, щоб Китай дістався до Південного полюса (Місяця) першим». «Якщо ми дійсно знайдемо багато води там (на Південному полюсі Місяця), яка може бути використана майбутніми екіпажами та космічними кораблями, то ми хочемо гарантувати, що вона була доступна всім, а не лише тим, хто заявить на неї претензії», – зазначив директор NASA.

 

Нагадаємо, що 19 квітня Нельсон повідомив, що NASA розраховує здійснити висадку двох астронавтів на Місяць наприкінці 2025 або на початку 2026 року в рамках місії Artemis 3. Програма Artemis була оприлюднена у вересні 2020 року. Її головна мета – повернення американських астронавтів на місячну поверхню через понад 50 років після останньої місії, будівництво близькомісячної станції та підготовка умов для можливої колонізації Місяця в майбутньому.

 

29 травня Управління програми пілотованих польотів Китаю повідомило про плани відправити китайських тайконавтів на поверхню Місяця не пізніше 2030 року. Четвертого жовтня 2022 року голова «Роскосмосу» Юрій Борисов заявив, що до 2030 року Росія технологічно буде готова до висадки космонавтів на Місяць.

09.08.2023

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