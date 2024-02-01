У Вірменії набув чинності Римський статут.

Таким чином країна долучилася до Міжнародного кримінального суду.

Вірменія офіційно долучилася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це повідомив інформаційний портал ERR.ee. «Римський статут МКС першого лютого набув чинності у Вірменії. Приєднання до МКС дає Вірменії можливість запобігати воєнним злочинам і злочинам проти людяності на своїй землі», – заявив речник прем'єр-міністра Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кірокосян. За його словами, це насамперед стосується Азербайджану.

Серед іншого, цей крок також означає, що Вірменія могла б затримати президента Росії Путіна за ордером Гаазького суду в разі його візиту до країни.

Раніше Росія різко критикувала Вірменію за прагнення приєднатися до Римського статуту, називаючи це «недружнім актом». Своєю чергою, голова вірменського уряду Нікол Пашинян у відповідь на ці закиди неодноразово запевняв, що дії Вірменії не спрямовані проти Москви.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна за підозрою у депортації тисяч дітей з окупованих Росією українських реґіонів. Росія не визнає правочинність МКС. Російська влада, своє чергою, оголосила у розшук кількох суддів МКС за видачу ордера на арешт президента РФ.