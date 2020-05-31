Crew Dragon успішно стартував.

Вперше після 9-річної перерви з космодрому в США злетів пілотований американський космічний корабель з американською ракетою-носієм.

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска, на облавку якого перебувають астронавти Роберт Бенкен (Robert Behnken) і Даґлас Гьорлі (Douglas Hurley), успішно стартував з космодрому Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді. Про це повідомила американська аерокосмічна аґенція NASA. Запуск відбувся у суботу, 30 травня о 15.22 Східноамериканського часу.

За запуском SpaceX на космодромі спостерігали президент Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс. Загалом, за підрахунками NASA, понад три мільйони американців змогли стежити за цією знаменною подією, перебуваючи в районі космодрому.

Адже вперше після дев'ятирічної перерви з американського космодрому злетів пілотований американський космічний корабель з американською ракетою-носієм. Водночас це й перша в історії місія NASA, яку реалізовує приватна компанія. Останніми роками американські астронавти літали до МКС на російських кораблях «Союз», які стартували з Байконуру.

Політ до Міжнародної космічної станції на орбіті займе 19 годин. Стикування з МКС повинне відбутися в неділю, 31 травня, о 18:29 за Київським часом.

Нагадаємо, що перша спроба запуску корабля Crew Dragon була запланована на середу, 27 травня. Проте старт в останні хвилини було вирішено відтермінувати через кепські погодні умови.