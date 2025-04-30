Угорський парламент схвалив вихід країни з МКС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Міжнародний кримінальний суд «зведено до політичного інструменту».

Парламент Угорщини проголосував у вівторок, 29 квітня, за вихід країни з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Про це повідомила місцева газета Magyar Nemzet з покликом на слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

Глава угорського зовнішньополітичного відомства заявив, виступаючи на слуханнях у парламенті, що існують поважні занепокоєння щодо неупередженості та політичної нейтральності МКС. Міністр вважав, що ці побоювання тепер підтвердилися, і стало зрозуміло, що Міжнародний кримінальний суд «зведено до політичного інструменту».

«Організація не лише перетворилася на політичний інструмент, а й втратила свій престиж, свою поважність, а тепер навіть свою серйозність. Ми відмовляємось бути частиною політизованого інституту, який втратив свою неупередженість та авторитет» – зазначив Сіярто.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ще раніше стверджував, що Міжнародний кримінальний суд став політизованим, про що свідчать його рішення щодо Ізраїлю. Нагадаємо, що МКС 21 листопада 2024 року видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Ґаланта у зв'язку з діями ізраїльських військовиків у Секторі Ґаза. Прем'єр-міністр Угорщини тоді різко засудив цей крок і пообіцяв запросити Нетаньягу до Будапешта, проіґнорувавши вимогу Гааги.

Угорщина була однією з країн-засновниць Міжнародного кримінального суду. Вона підписала Римський статут 1999 року і через два роки ратифікувала його.