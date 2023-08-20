Російська місячна місія зазнала цілковитого фіаско.

Міжпланетна станція «Луна-25» розбилася від сутички з Місяцем.

 

 

Спроба Москви через пів століття повторити космічну місію завершилася цілковитими фіаско.  Автоматична міжпланетна станція «Луна-25» припинила своє існування внаслідок зіткнення з поверхнею Місяця. Про це повідомила інформаційна аґенція Interfax з покликом на інформацію російської державної корпорації «Роскосмос».

 

«За результатами попереднього аналізу, у зв'язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових, космічний апарат "Луна-25" перейшов на нерозрахункову орбіту та припинив своє існування внаслідок зіткнення з поверхнею Місяця», – йдеться у повідомленні. Як заявили в держкорпорації, «питаннями з'ясування причин втрати КА займеться міжвідомча комісія, що спеціально формується».

 

Перед тим у державній корпорації заявили, що 19 серпня близько 14:57 за московським часом зв'язок з апаратом було втрачено. Це сталося після того, як станції було надано імпульс для формування її передпосадкової еліптичної орбіти. Напередодні в «Роскосмосі» заявили, що під час переходу «Луна-25» на передпосадкову орбіту сталася «нештатна ситуація». Реалізовані 19 та 20 серпня «заходи щодо пошуку апарату та входження з ним у зв'язок результатів не дали».

 

Автоматична станція «Луна-25» була першою в сучасній історії Росії місячною місією. Попередня станція «Луна-24» була запущена 1976 року ще Радянським Союзом. Космічний апарат запустили з космодрому «Східний» в Амурській області 11 серпня. 21 серпня вона мала стати першою в історії станцією, яка сяде на Південному полюсі Місяця. У ході місії апарат мав відпрацювати технологію м'якої посадки, займатися розвідкою ресурсів, у тому числі води.

20.08.2023

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