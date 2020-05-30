До стрілянини в Броварах причетна міліцейська фірма.

Народний депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що до перестрілки в Броварах причетна фірма "А.Т.Н.". Підприємство має стосунок до ексзаступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

Про це пише видання "Букви".

“Чесні підприємці платять податки, перевозять пільговиків, проходять техогляд транспорту і медогляд водіїв, платять за маршрут, беруть участь в тендерах на перевезення. А нелегали – всього цього не дотримуються. Лише здають “данину” в “общак”, або дають відкати. Тим самим добивають легальних перевізників”, – прокоментував депутат, уточнивши, що учасниками перестрілки були угруповання місцевих “тітушків”, а також угруповання з Вінниці від фірми ПП “А.Т.Н.”.

“Якщо погуглити, то ви знайдете, що це не єдиний випадок такого методу ведення бізнесу”, – заінтриґував він.

У 2015 році журналісти телепроєкту "Наші гроші" пов’язували фірму ПП “А.Т.Н.” з колишнім заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Чеботарем. В інформаційному просторі цей пан уславився причетністю до гучної справи “ранців Авакова”.

Про причетність Чеботаря до фірми також написав на своїй сторінці у Facebook волонтер і громадський діяч Роман Балан (Сініцин).

“Одна зі сторін конфлікту сьогодні в Броварах – транспортна компанія ПП “А.Т.Н.”, яка активно заходить на ринок пасажирських перевезень в різних районах. Такими методами. Цей випадок уже далеко не перший і напевно не останній. Належить ця компанія все тому ж зятю Чеботаря – Олегу Поліщуку. Саме вони підтягнули "тітушню" і спортсменів зі "стволами". Цю ж транспортну компанію лобіював сам Чеботар для отримання дозволів на перевезення в області, бувши ще заступником Авакова”, – повідомив волонтер.

Сініцин заявив, що Чеботаря звільнили ще п'ять років тому, втім, "вплив його на процеси всередині МВС – колосальний". "Згідно з моїми даними, він продовжує ледве не щодня ходити в МВС як на роботу, є у нього там прийомна і кабінет", – додав Роман.

Згідно з даними реєстрів, наразі 49% фірми “А.Т.Н.“ володіє польська фірма URMTEC. Натомість Олег Поліщук є власником 49% польської фірми.

"Букви" пишуть, що компанія має стосунок і до певного депутата від "ОПЗЖ".

Приблизно о 07:00 у п'ятницю в Броварах просто посеред міста відбулася перестрілка за участю кількох десятків осіб, свідчить відео очевидця, зафільмоване з балкону одного з будинків. Троє осіб отримали поранення.

Як писав Z, у Броварах у п'ятницю вранці відбулася масова стрілянина. Згідно з версією поліції, конфлікт стався між підприємцями, котрі займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Унаслідок стрілянини троє осіб отримало поранення.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив у своєму зверненні в п'ятницю ввечері: у конфлікті в Броварах взяло участь 67 осіб. 28 учасників сутички вже затримано, 22 – отримали підозри. Поліція вилучила в "перевізників" 16 одиниць зброї.

Аваков додав, що кілька куль потрапили у вікна жителів міста, а це дозволило поліції кваліфікувати конфлікт як важкий груповий злочин.

Міністр запевнив, що всі причетні не минуть покарання. "Щодо організаторів цих заворушення буде відкрито окреме провадження. Окрім цього, поліція перевірить прозорість тендерів на розподіл квот на перевезення посадовцями обласної влади, де інтереси перевізників ставляться, на жаль, вище за інтереси людей", – запевнив Аваков.